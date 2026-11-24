Kế hoạch này áp dụng cho toàn bộ các di tích danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng ở cả 3 cấp độ: di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn.

Du khách trải nghiệm tìm hiểu lịch sử qua công nghệ mapping 3D tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV. (Ảnh: tư liệu)

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu di sản văn hóa thống nhất và liên thông với dữ liệu quốc gia, tỉnh Lâm Đồng chia lộ trình thực hiện thành hai giai đoạn chính.

Năm 2027 sẽ tập trung rà soát, kiểm kê, phân loại và đánh giá thực trạng hồ sơ lưu trữ cũng như hạ tầng công nghệ tại các di tích. Từ đó, tỉnh sẽ ban hành danh mục cần số hóa và thống nhất bộ tiêu chí kỹ thuật, mã định danh áp dụng chung toàn tỉnh.

Song song đó, công tác tập huấn, đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ ngành văn hóa và cơ sở sẽ được tổ chức ngay từ quý I/2027 (và đợt tiếp theo vào quý IV/2028).

Du khách trải nghiệm tại Di tích Tháp Po Sah Inư

Đến năm 2028, sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm an toàn thông tin và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong năm này, công tác tạo lập dữ liệu sẽ được triển khai đồng bộ ở nhiều định dạng.

Điểm nhấn của kế hoạch là việc áp dụng các công nghệ số tiên tiến để tái hiện không gian và hỗ trợ du khách tra cứu thông tin. Theo đó, bên cạnh việc scan toàn bộ hồ sơ, bản vẽ, văn bản pháp lý (2D), tỉnh sẽ ứng dụng công nghệ quét laser, thiết bị bay không người lái (flycam/drone) và chụp ảnh 360 độ để xây dựng mô hình số 3D tái hiện toàn cảnh không gian di tích. Kho phim tư liệu, hình ảnh chất lượng cao và tệp âm thanh thuyết minh cũng sẽ được xây dựng bài bản.

Tích hợp mã QR liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu chính thống

Đặc biệt, toàn bộ các di tích cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia sẽ được lắp đặt biển giới thiệu tích hợp mã QR liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu chính thống. Dữ liệu tọa độ địa lý và thông tin thuyết minh sẽ được đưa lên ứng dụng du lịch thông minh, ứng dụng công dân số của tỉnh cùng các nền tảng bản đồ phổ biến.

Tại một số danh lam thắng cảnh trọng điểm cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, tỉnh sẽ nghiên cứu thí điểm không gian tương tác ảo, công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và phòng trưng bày ảo để tăng sức hấp dẫn cho du lịch địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thông tin, biên tập thuyết minh và đôn đốc tiến độ. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối dữ liệu; Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp dữ liệu nền địa lý; Công an tỉnh phụ trách kiểm tra an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Du khách tham quan Bảo tàng Cổ vật Mũi Né

Ngoài ra, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm phối hợp thống kê, xác thực thông tin tại thực địa và tiếp nhận, vận hành hạ tầng số tại địa phương sau khi hoàn thành. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn xã hội hóa hợp pháp.