Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu hơn 3.625 mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 13.228 mộ; trong đó, 4.776 mộ chưa xác định thông tin, cần lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN với 3.625 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Mạnh Thắng trao đổi về công tác tuyên truyền, định hướng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Công tác lấy mẫu hoàn thành ngày 12/8/2026, sớm hơn 3 tháng so với thời hạn tỉnh giao. Đến ngày 15/9, toàn bộ 3.625 mẫu cùng hồ sơ, sơ đồ mộ chí đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng phục vụ giám định ADN (đạt 100%).

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao đổi về những vấn đề thực tiễn triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức 24 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin; lấy mẫu 15 trường hợp với hơn 663 lượt người tham gia, đào xới khoảng 2.107 m³ đất đá. Riêng đợt tìm kiếm tại xã Hòa Thắng từ ngày 21 - 23/7 đã phát hiện 12 mộ, lấy mẫu và số hóa 8 mộ.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Nguyễn Phi Long đề nghị tăng cường công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền, vận động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân và cả hệ thống chính trị nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, qua đó, tích cực cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, nghiên cứu thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin liên quan đến mộ liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo triển khai thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.