Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu 3.625 hài cốt liệt sĩ

Sáng 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch “500 ngày đêm”.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia phát động Chiến dịch “500 ngày đêm”, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ hoàn thành ngày 12/8/2026, sớm hơn kế hoạch của tỉnh hơn 3 tháng.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh có 4.776 mộ liệt sĩ thuộc diện cần lấy mẫu, trong đó 3.625 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 75,9%; 1.151 mộ không đủ điều kiện.

Đến ngày 15/9/2026, tỉnh đã bàn giao toàn bộ 3.625 mẫu đủ điều kiện cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để giám định ADN, đạt 100% kế hoạch đối với số mẫu đủ điều kiện.

Tại khu vực Bình Thuận, trong tổng số 3.431 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, có 2.992 mộ đủ điều kiện, đạt 87,2%, cao nhất toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Song song đó, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 16 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ theo họ ngoại. Kết quả, đã thu nhận 1.371 mẫu, vượt 5 mẫu so với chỉ tiêu 1.366 mẫu được giao, đạt 100,37% kế hoạch.

Để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu hoặc khó khăn trong đi lại, Công an tỉnh thành lập 3 tổ thu mẫu lưu động, trực tiếp đến nhà lấy mẫu cho 46 trường hợp, gồm 10 mẹ đẻ liệt sĩ và 36 thân nhân già yếu.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với các xã, phường.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập, Lâm Đồng đã quy tập được 25 bộ hài cốt liệt sĩ. Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, đến ngày 21/10/2026, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 1.579 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu cả chiến dịch; công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đạt 100%.

Lâm Đồng là địa phương đầu tiên trong Quân khu hoàn thành công tác lấy mẫu.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận sự chủ động của Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương, đồng thời đề nghị tiếp tục củng cố lực lượng chuyên trách, nâng cao chất lượng khảo sát, xác minh, thu thập thông tin; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và phối hợp giữa các cấp, ngành.

Đặc biệt, cần chủ động phân tích thông tin để xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, thay vì chỉ tổ chức tìm kiếm khi có thông tin cụ thể.

Ông nhấn mạnh tinh thần triển khai nhiệm vụ là “Tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập”, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch sát thực tế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát hồ sơ, dữ liệu, xác định địa bàn trọng điểm để tổ chức tìm kiếm, quy tập chặt chẽ, chính xác.

Dịp này, Ban Chỉ đạo tỉnh đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026.