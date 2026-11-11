Lâm Đồng hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc các dự án năng lượng tái tạo

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út chủ trì họp nghe báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án điện năng lượng tái tạo

Chiều 11/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út chủ trì họp nghe Sở Công thương báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai của các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn 2 xã Hòa Thắng và Sông Lũy.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Công thương thông tin, trên địa bàn xã Sông Lũy có 1 dự án điện năng lượng là Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3, với diện tích 48,92 ha. Nhà máy đi vào vận hành từ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ diện tích dự án chưa được giao, cho thuê đất.

Các sở, ngành tham gia buổi làm việc

Đối với xã Hòa Thắng, hiện có 6 dự án điện năng lượng đang gặp khó khăn, vướng mắc thuộc diện tháo gỡ, gồm: Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 5.2 (vận hành năm 2020), Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 (vận hành năm 2019), Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A (vận hành năm 2019), Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B, Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 (chưa vận hành) và Nhà máy điện gió Hồng Phong 1 (vận hành tháng 10/2021). Khó khăn, vướng mắc của các dự án chủ yếu ở điều chỉnh chủ trương đầu tư, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị báo cáo khó khăn trong quá trình tháo gỡ vướng mắc các dự án. Nhiều giải pháp khả thi trong thời gian tới cũng được các đơn vị đề xuất.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út yêu cầu, trong tháng 11/2026, các đơn vị hoàn tất hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út giao Sở Tài chính áp dụng Nghị quyết số 29 của Quốc hội, Nghị quyết số 233 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Trong tháng 11/2026, đơn vị phải hoàn tất hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, từ đó, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út đề nghị, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND xã Hòa Thắng, xã Sông Lũy, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 thực hiện trình tự, thủ tục liên quan đến việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Các thủ tục bồi thường, giao đất, cho thuê đất cần được đẩy nhanh theo quy định của pháp luật để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út