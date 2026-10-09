Lâm Đồng hỗ trợ hơn 53,8 tỷ đồng khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Nhiều diện tích trồng sầu riêng của các hộ dân xã Đạ Huoai 2 bị ngã đổ trong các đợt giông lốc vừa qua với tổng thiệt hại ước hơn 5 tỷ đồng

Theo Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 53,806 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, tương đương hơn 42,978 tỷ đồng; ngân sách tỉnh bảo đảm 20% và phần kinh phí chênh lệch mức hỗ trợ, với tổng số hơn 10,827 tỷ đồng.

Kinh phí được phân bổ cho 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2025. Kinh phí được phân bổ theo mức thiệt hại và phương án hỗ trợ cụ thể.

Việc phân bổ kinh phí nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp, từng bước ổn định đời sống và hạn chế những tác động tiêu cực đến thu nhập của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhiều diện tích thanh long tại xã Tuyên Quang bị ngập trong các đợt mưa lũ vừa qua

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về tính chính xác, mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn; đồng thời tổ chức sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục, chứng từ thanh quyết toán và công khai, minh bạch mức hỗ trợ đến từng hộ dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả.