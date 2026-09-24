Lâm Đồng hỗ trợ di dời các hộ dân vùng xung yếu, trũng thấp đến nơi an toàn

Nhiều hoa màu, cây trồng của người dân xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ghi nhận tại phường Hàm Thắng, mưa lớn kéo dài từ ngày 22- 24/9 cùng với việc hồ Sông Quao thực hiện điều tiết và tăng liều lượng điều tiết nước qua tràn đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường bị ngập cục bộ, nhất là các vùng ven sông, khu vực trũng, thấp. Ảnh hưởng nhiều nhất là các hộ dân ở tổ dân phố: Kim Bình, Phú Hòa, Thắng Thuận, Xuân An 1…

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tài sản trong khu vực bị ngập, nguy cơ đến nơi an toàn. Tính đến trưa 24/9, một số hộ dân ở các vùng trũng thấp ở Kim Bình, Phú Hòa đã được hỗ trợ di dời đồ đạc đến nhà người thân, nơi cao ráo và Nhà thờ Kim Ngọc. Đồng thời, chính quyền xã Hàm Thắng bố trí biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chuẩn bị phao cứu sinh, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm sẵn sàng khi có tình huống khẩn cấp.

Theo thống kê sơ bộ, thiên tai đã gây ngập úng, thiệt hại khoảng 250 ha lúa và hoa màu; gây ngập hơn 300 hộ dân tại phường Hàm Thắng; trong đó, hơn 100 hộ bị ngập nặng.

Nhiều nhà dân và các tuyến đường giao thông khu dân cư Cá Đồng (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Phường Hàm Thắng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ cuối năm 2025. Trước tình hình thời tiết năm nay, chính quyền và người dân phường Hàm Thắng đã có sự chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với tình hình thời tiết phức tạp.

Còn tại xã Hàm Thuận Bắc, từ đêm ngày 22/9 đến ngày 24/9, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài nước ở thượng nguồn đổ về, các hồ chứa nước trên địa bàn xã bắt đầu điều tiết nước xả lũ, nên đã gây ngập lụt và lũ cục bộ làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng, nhiều hộ dân phải di dời.

Nhiều nhà dân và đường giao thông tại xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) bị ngập sâu, người dân không thể di chuyển. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc cho biết: Toàn xã có 85 căn nhà bị ngập nước. Hiện nay xã đã sơ tán các hộ dân, di dời đến nhà người thân ngoài khu vực nguy hiểm. Các đối tượng yếu thể, người già, người khuyết tật đã được hỗ trợ đến điểm tập trung tại Trạm Y tế xã và được đảm bảo điều kiện ăn, ở.

Mưa lớn kéo, lượng nước từ thượng nguồn đổ về các sông, suối, kênh mương nội đồng đã làm ngập lụt nhiều diện tích cây trồng trong vụ Mùa của nhân dân tại trên địa bàn toàn xã. Cụ thể, có hơn 230 ha lúa và 80 ha thanh long, hoa màu bị ngập.

UBND xã Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các phòng, đơn vị liên quan chủ động “4 tại chỗ”, triển khai khắc phục nhanh hậu quả thiên tai trên địa bàn, cắm biển cảnh báo, căng dây, rào chắn các khu vực nguy hiểm; đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết; trực ban nghiêm túc 24/24h, kịp thời thông tin, cảnh báo đến nhân dân.

Nhiều nhà dân và đường giao thông tại xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) bị ngập sâu, người dân không thể di chuyển. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

UBND xã giao Phòng Kinh tế xã tham mưu thành lập tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại nhằm kịp thời hỗ trợ hoặc đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho người dân, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ theo quy định.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, mưa lũ đã ngập úng hơn 1.000 ha cây trồng tại nhiều địa phương như: Hàm Kiệm, Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận... Cùng với thiệt hại về sản xuất, mưa lũ làm ngập, hư hỏng hàng trăm căn nhà; nhiều tuyến đường, cầu dân sinh bị ngập, sạt lở.