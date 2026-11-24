Bác sĩ thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho người dân tại một cơ sở y tế (ảnh minh họa).

HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND ngày 19/11/2026, quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Chính sách tập trung vào ba nhóm nội dung gồm: thu hút bác sĩ, đãi ngộ đội ngũ viên chức y tế và hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Đối với chính sách thu hút, bác sĩ có trình độ Tiến sĩ hoặc Chuyên khoa II được hỗ trợ một lần 700 triệu đồng/người. Bác sĩ có trình độ Thạc sĩ, Chuyên khoa I và bác sĩ nội trú được hỗ trợ 550 triệu đồng/người.

Mức hỗ trợ đối với bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi là 400 triệu đồng/người; loại khá 350 triệu đồng/người; loại trung bình và trung bình khá 300 triệu đồng/người.

Đối tượng được hưởng chính sách là bác sĩ được đào tạo tại cơ sở giáo dục trong nước hoặc nước ngoài, có văn bằng được công nhận theo quy định, được tuyển dụng hoặc tiếp nhận làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, phù hợp vị trí việc làm và kế hoạch thu hút hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, bác sĩ được thu hút về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập ở xã biên giới, đặc khu, xã khu vực III hoặc làm việc trong lĩnh vực tâm thần, pháp y và một số chuyên khoa sâu theo quy định được hỗ trợ tăng thêm từ 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng/người, tùy trình độ chuyên môn.

Bác sĩ đa khoa có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần thu hút tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có năng lực chuyên môn tương đương trở lên được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng/người.

Để hưởng chính sách, bác sĩ phải đáp ứng điều kiện về thời gian công tác còn lại đến tuổi nghỉ hưu, đồng thời cam kết làm việc tối thiểu 10 năm tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, trừ một số trường hợp đặc thù được quy định riêng.

Người không thực hiện đầy đủ thời gian cam kết phải bồi hoàn kinh phí theo quy định, trừ trường hợp được miễn hoặc giảm trách nhiệm bồi hoàn.

Bên cạnh chính sách thu hút, tỉnh Lâm Đồng còn quy định mức hỗ trợ đãi ngộ hằng tháng từ 400.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/người đối với viên chức có trình độ bác sĩ trở lên.

Đối với viên chức có trình độ đại học chuyên môn y tế, mức hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 900.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể căn cứ trình độ chuyên môn, địa bàn công tác và mức phụ cấp ưu đãi nghề đang hưởng.

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ tối đa 100% học phí thực tế cho một số đối tượng được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học hoặc đào tạo đại học ngành bác sĩ, phù hợp vị trí việc làm và nhu cầu phát triển nhân lực y tế của địa phương.

Việc triển khai chính sách nhằm tạo điều kiện thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, khuyến khích nhân viên y tế gắn bó với hệ thống y tế công lập, đặc biệt tại những địa bàn còn khó khăn về nguồn nhân lực ở tỉnh Lâm Đồng.