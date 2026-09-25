Lâm Đồng: Hàng trăm suất ăn miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Sự hỗ trợ kịp thời đã góp phần đáp ứng nhu cầu trước mắt của người dân phải di dời tránh ngập lụt. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng đã chung tay hỗ trợ lương thực, suất ăn và nhu yếu phẩm, góp phần giúp đỡ người dân đang phải sơ tán, di dời đến nơi an toàn.

Trưa 25/9, tại tổ dân phố Kim Bình (phường Hàm Thắng), hơn 100 suất cơm do chị Phan Thị Phong (phường Mũi Né) chuẩn bị được chuyển đến Nhà văn hóa tổ dân phố để cấp phát cho các hộ dân thuộc diện di dời, tránh lũ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngập sâu trên tuyến đường vào Kim Bình.

Cùng với cán bộ Mặt trận và Hội Phụ nữ địa phương, chị Phong khẩn trương vận chuyển các suất ăn đến điểm tập trung để kịp thời trao cho người dân.

Chị Phong cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về tình hình mưa lũ và số lượng người dân phải di dời, chị đã liên hệ với các địa phương để tìm hiểu nhu cầu và tổ chức hỗ trợ suất ăn.

Trong hai ngày 24 - 25/9, chị cùng những người hỗ trợ đã chuẩn bị gần 200 suất ăn gửi đến người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại phường Phan Thiết và phường Hàm Thắng.

Là chủ nhà hàng Việt Nam Home, chị Phong có điều kiện tổ chức nấu và chuẩn bị nhiều suất ăn trong thời gian ngắn. Trước đó, trong đợt mưa lũ năm 2025, chị cũng nhiều lần tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng; qua đó có thêm kinh nghiệm trong việc chuẩn bị, đóng gói, vận chuyển và bàn giao các suất ăn đến những điểm tiếp nhận.

“Những suất ăn không chỉ giúp bà con có thêm bữa ăn trong lúc khó khăn mà còn là tình cảm, sự động viên để mọi người sớm vượt qua ảnh hưởng của mưa lũ”, chị Phong chia sẻ.

Đến trưa 25/9, tại phường Hàm Thắng, một số khu vực vẫn còn ngập, trong đó có khu dân cư dọc hai bên Quốc lộ 1A, tổ dân phố Thắng Thuận; một số điểm tại khu Giò Gà, tổ dân phố Kim Bình và xóm Lò Heo, tổ dân phố Phú Hòa. Một số tuyến đường vào khu dân cư bị chia cắt, có nơi nước vẫn chảy xiết.

Thực hiện lệnh di dời của UBND phường Hàm Thắng, 274 hộ dân với 937 nhân khẩu đã được đưa đến tránh, trú tại nhà văn hóa, chùa và những nơi kiên cố.

Do phải di dời trong điều kiện ngập lụt, việc tổ chức nấu ăn tại chỗ gặp nhiều khó khăn, nên nguồn hỗ trợ từ bên ngoài có ý nghĩa thiết thực đối với người dân.

Chị Lê Thị Kim Trang (tổ dân phố Kim Bình) cho biết, từ tối 24/9, gia đình chị đã đến trú tại nhà văn hóa của tổ dân phố. “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của mọi người, gia đình có cơm ăn và chỗ nghỉ ngơi an toàn. Chúng tôi mong nước sớm rút để có thể trở về nhà dọn dẹp, ổn định cuộc sống”.

Không có điều kiện tổ chức bếp nấu với số lượng lớn, vợ chồng anh Nguyễn Trường Sơn (phường Phan Thiết) đã tận dụng bếp gia đình cùng một số người bạn đi mua nguyên liệu, nấu và đóng gói các suất ăn gửi đến những khu vực bị ngập nặng. 100 suất ăn được đóng hộp và kèm theo khăn giấy, muỗng, đũa.

Bên cạnh suất ăn, vợ chồng anh Sơn còn vận động, kết nối thêm sữa, bánh, kẹo để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng tại phường Hàm Thắng và phường Bình Thuận. Anh Sơn cho biết, khi biết thông tin về tình hình mưa lớn, ngập lụt và thiệt hại tại một số địa phương phía Đông tỉnh, vợ chồng anh quyết định cùng bạn bè tổ chức nấu ăn, hỗ trợ người dân.

Theo anh Sơn, việc chuẩn bị những phần ăn tuy không lớn nhưng là cách để những người dân ở nơi khác có thể chia sẻ với bà con đang gặp khó khăn do thiên tai, góp phần bảo đảm nhu cầu ăn uống trong thời gian phải sơ tán.

Từ các suất cơm, bánh, sữa đến những nhu yếu phẩm thiết yếu, sự hỗ trợ kịp thời đã góp phần đáp ứng nhu cầu trước mắt của người dân phải di dời; đồng thời hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại những khu vực bị ngập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương. Đến ngày 24/9, thiệt hại sơ bộ trên toàn tỉnh khoảng 24 tỷ đồng.

Mưa lớn đã làm 1.874 căn nhà tại các xã, phường Bình Thuận, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Thuận Nam… bị ngập, ảnh hưởng và thiệt hại.

Khoảng 2.800ha cây trồng bị ngập úng; 10 ao cá, khoảng 430 con vật nuôi, 150kg cá trê và 50.000 con tôm thẻ chân trắng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, cầu dân sinh và một số công trình hạ tầng trên địa bàn./.