Lâm Đồng: Hàng loạt sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính tại 3 xã Đắk Mil, Cư Jút và Kiến Đức

Áp lực tổ chức và những bất cập trong vận hành

Theo kết luận Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, sau khi tiến hành sáp nhập, Ủy ban nhân dân (UBND) ba xã Đắk Mil, Cư Jút và Kiến Đức đều có quy mô diện tích lớn và dân số đông. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, quan tâm chỉ đạo nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân theo đúng các quy định của Trung ương và tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ITN.

Tuy nhiên, việc chuyển giao nhiều TTHC từ cấp tỉnh và cấp huyện về cho cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền hai cấp đã tạo ra áp lực công việc rất lớn. Hầu hết công chức tại đây chưa có nhiều kinh nghiệm cọ xát với các thủ tục chuyên ngành ở cấp cao hơn, cộng thêm việc hệ thống thông tin giải quyết TTHC chưa hoàn thiện, việc cập nhật quy trình điện tử còn sai sót, dẫn đến quá trình xử lý hồ sơ bộc lộ nhiều điểm nghẽn.

Hàng trăm hồ sơ sai quy trình, trễ hẹn và từ chối chưa chuẩn xác

Đi sâu vào từng địa phương, kết quả thanh tra cho thấy những lỗ hổng đáng chú ý trong khâu kiểm soát quy trình nghiệp vụ. Tại UBND xã Đắk Mil, cơ quan chức năng phát hiện 66 hồ sơ giải quyết trễ hạn, trong đó có tới 64 hồ sơ không có văn bản xin lỗi công dân. Đáng chú ý, có 13 hồ sơ bị Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế từ chối giải quyết không đúng quy định hoặc sai thẩm quyền.

Hàng loạt hồ sơ gặp lỗi về mặt hình thức và biểu mẫu, điển hình là 164 hồ sơ không ghi đầy đủ, chính xác thông tin trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, thiếu chữ ký giao nhận giữa các bộ phận, cùng 70 hồ sơ ghi thông tin không chính xác trên giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Quá trình giải quyết của xã này cũng ghi nhận 8 hồ sơ làm sai trình tự, như việc không tổ chức kiểm tra thực địa đối với 6 hồ sơ cấp phép xây dựng.

Tình trạng bất cập trong nghiệp vụ cũng diễn ra tại UBND xã Cư Jút với những số liệu cần nghiêm túc chấn chỉnh. Xã này có tới 358 hồ sơ không ghi đầy đủ thông tin về người giao, người nhận trên phiếu kiểm soát bản giấy và 126 hồ sơ sử dụng sai biểu mẫu giấy biên nhận trên môi trường điện tử.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra 55 trường hợp hồ sơ bị từ chối hoặc dừng giải quyết chưa đúng quy định, phần lớn liên quan đến lỗi thẩm quyền và trình tự từ Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đặc biệt, có 14 hồ sơ giải quyết sai trình tự nội dung, có thể kể đến như việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bằng tên tiếng Anh "the new vision" trái quy định, hay việc thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai khi chưa thông báo cho các bên liên quan và cơ quan đăng ký đất đai.

Tại UBND xã Kiến Đức, những sai sót về trình tự chuyên môn bộc lộ rất rõ nét khi có tới 165 hồ sơ giải quyết sai trình tự, nội dung. Cụ thể, trong lĩnh vực đất đai, hàng chục hồ sơ bị bỏ qua bước trích lục bản đồ địa chính, hoặc UBND xã không giao cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu theo quy định.

Địa phương này còn để xảy ra tình trạng 154 hồ sơ trễ hạn, nhưng phần lớn các văn bản xin lỗi lại được thực hiện không đúng thẩm quyền và thời gian quy định do Phòng Kinh tế thực hiện. Bên cạnh đó, khâu tiếp nhận ban đầu bộc lộ sự lỏng lẻo với 243 phiếu kiểm soát không ghi đầy đủ thông tin giao nhận và 16 hồ sơ được nhận vào hệ thống dù còn thiếu thành phần giấy tờ.

Yêu cầu khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm

Trước hàng loạt tồn tại mang tính hệ thống nêu trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nhận định nguyên nhân chủ quan là do việc nghiên cứu các quy định pháp luật chuyên ngành còn thiếu chặt chẽ, đồng thời kỹ năng tham mưu và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đồng đều. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo UBND, Trưởng và Phó các phòng chuyên môn, cùng chuyên viên và bộ phận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của cả ba xã.

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lãnh đạo ba xã khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế. Đặc biệt, các địa phương phải khẩn trương rà soát lại các trường hợp từ chối hồ sơ chưa chuẩn xác để kịp thời khắc phục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân, yêu cầu xong trước ngày 30/11/2026.

Đồng thời, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND ba xã Đắk Mil, Cư Jút, Kiến Đức phải tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành; tổ chức xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến những sai sót đã được nêu.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Sở Y tế chủ trì rà soát lại thời hạn giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để đảm bảo tính đồng bộ, tuân thủ đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm hiện hành