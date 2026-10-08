Lâm Đồng - Hàn Quốc thúc đẩy kết nối giao thương trên nhiều lĩnh vực

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với VKBIA

Chiều 8/10, tại Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch giữa Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc.

Hội nghị được tổ chức dưới sự phối hợp của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Lâm Đồng) và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc (VKBIA).

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc (ở giữa) cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc; Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA cùng lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2024 - 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng và VKBIA thực hiện chương trình ký kết đạt nhiều kết quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA (thứ 2 bên trái qua) và lãnh đạo VKBIA tham dự hội nghị

Lâm Đồng đã quảng bá sản phẩm, tài liệu của tỉnh tại các văn phòng đại diện của VKBIA ở Hàn Quốc. Địa phương mở rộng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh trên hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử của các thành viên VKBIA.

Tại hội nghị, giữa Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc đã gợi mở, định hướng hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn tới.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nghiêm Đình Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị đối với doanh nghiệp Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc

Giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng sẽ ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến. Việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng cao và có khả năng kết nối với chuỗi sản xuất, phân phối toàn cầu.

Đại diện các đối tác Hàn Quốc tham dự hội nghị

Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh như: nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu nông sản, thực phẩm; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo.

Lĩnh vực logistics phục vụ kết nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế cũng được Lâm Đồng định hướng phát triển. Trong đó, địa phương chú trọng phát triển năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, chế biến sâu khoáng sản gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường...

Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Biện Tấn Tài định hướng phát triển tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng

Về phía doanh nghiệp Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc đề xuất hai bên cần tạo điều kiện kết nối sâu, rộng hơn trong các lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, tìm thêm cơ hội hợp tác lĩnh vực nông nghiệp, nhất là dược liệu sạch...

Các đơn vị đề xuất hai địa phương bàn bạc, xúc tiến đường bay để thúc đẩy và kích cầu du lịch, nhất là du khách Hàn Quốc đến với Lâm Đồng.

Doanh nghiệp Lâm Đồng giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại hội nghị

Tại hội nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với VKBIA. Các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký kết các bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và doanh nghiệp Hàn Quốc ký kết các bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc khẳng định, chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Hàn Quốc tại Lâm Đồng rất ý nghĩa.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sâu hơn chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng

Đây là dịp để hai bên gặp gỡ, trao đổi và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Chương trình đã tạo cơ hội để kết nối trực tiếp giữa chính quyền - địa phương - hiệp hội - doanh nghiệp, hướng tới tìm kiếm những dự án và cơ hội hợp tác cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, địa phương định hướng đưa các sản phẩm có thế mạnh tiếp cận sâu vào thị trường Hàn Quốc, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: cà phê, hoa, thanh long, rau, trái cây...

Doanh nghiệp Hàn Quốc trình bày mong muốn hợp tác tại Lâm Đồng

Không chỉ dừng lại ở xuất khẩu thô, tỉnh sẽ từng bước xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ vùng nguyên liệu sản xuất, công nghệ sau thu hoạch đến chế biến sâu, bảo quản, logistics, xây dựng thương hiệu tại thị trường Hàn Quốc.

Lâm Đồng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sâu hơn quá trình này bằng công nghệ, nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị, hệ thống phân phối và khả năng tiếp cận thị trường. Đối với doanh nghiệp Lâm Đồng cần chủ động nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu thị trường Hàn Quốc. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc định hướng, về lĩnh vực đầu tư, Lâm Đồng đang tập trung thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm...

Về du lịch, Hàn Quốc là thị trường tiềm năng khách quốc tế quan trọng của Việt Nam. Trong khi Lâm Đồng có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu du khách Hàn Quốc.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc khẳng định, Lâm Đồng quan tâm đến lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm...

Với không gian phát triển mới, Lâm Đồng có điều kiện xây dựng những hành trình du lịch liên kết "Một tỉnh - Ba cùng - Muôn trải nghiệm" kết nối sản phẩm đặc trưng. Địa phương mong muốn các đối tác Hàn Quốc nghiên cứu, thúc đẩy phát triển các đường bay trực tiếp giữa Hàn Quốc và sân bay Liên Khương.

Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc nhìn Lâm Đồng không chỉ là một điểm đến đầu tư, mà còn là một đối tác cùng phát triển. Lâm Đồng có tài nguyên, sản phẩm, còn Hàn Quốc có công nghệ, nguồn vốn... Hai bên sẽ cùng kiến tạo những giá trị mới dựa trên nguồn lực hiện có. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA khẳng định, Lâm Đồng hội tụ điều kiện xây dựng một mô hình hợp tác địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc mang tính bổ trợ rất rõ.

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA khẳng định, Lâm Đồng hội tụ điều kiện xây dựng một mô hình hợp tác địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Lâm Đồng có lợi thế về nông nghiệp chất lượng cao, nông sản và chế biến, du lịch, dịch vụ, không gian phát triển xanh, nguồn tài nguyên... có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Phía Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ, quản trị, chế biến sâu, logistics, hệ thống phân phối, xây dựng thương hiệu và khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Khi hai hệ sinh thái này gặp nhau đúng cách, giá trị tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với hoạt động thương mại hay mua - bán đơn thuần. Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA

Chủ tịch Hiệp hội VKBIA cho rằng, để hợp tác đi đến hiệu quả, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác đầu tư gắn với chuỗi giá trị và chế biến sâu. Lâm Đồng và các đối tác cần xây dựng các kênh thương mại bền vững giữa doanh nghiệp hai bên.

VKBIA mong muốn cùng tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc thúc đẩy kết nối với hệ thống phân phối, bán lẻ, thương mại điện tử và các nhà nhập khẩu có năng lực. Hiệp hội sẽ hỗ trợ Lâm Đồng hiểu rõ hơn tiêu chuẩn, thị hiếu, quy trình tiếp cận và yêu cầu của thị trường Hàn Quốc.

Các đối tác Hàn Quốc trình bày thế mạnh trong kết nối, hợp tác các lĩnh vực với Lâm Đồng

Tiến sĩ Trần Hải Linh nhấn mạnh, cả hai bên cần đưa hợp tác du lịch sang một giai đoạn mới. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực cần được hai bên xác định là nền tảng xuyên suốt. Việc mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân cần được đẩy mạnh hơn.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Lâm Đồng.

Các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Lâm Đồng

Tại Lâm Đồng, hiện có 38 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc, với tổng vốn đăng ký khoảng 204,16 triệu USD. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, du lịch, nông - lâm nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Về thương mại, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống của Lâm Đồng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc của tỉnh đạt 46,29 triệu USD. Riêng trong 9 tháng năm 2026, con số này đạt 56,15 triệu USD.

Về du lịch, Hàn Quốc luôn là thị trường khách quốc tế đông nhất của Lâm Đồng. Chỉ riêng trong 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón 160.782 lượt khách đến từ Hàn Quốc.