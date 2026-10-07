Lâm Đồng - Hàn Quốc kết nối giao thương, thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch

Đoàn công tác Hàn Quốc đến làm việc, khảo sát, kết nối giao thương tại Lâm Đồng

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, quảng bá bản sắc văn hóa và các sản phẩm dự án đầu tư, thương mại, dịch vụ du lịch mới của tỉnh Lâm Đồng đến thị trường Hàn Quốc.

Đoàn công tác Hàn Quốc với 16 đại biểu là đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan của tỉnh Gyeonggi-do, TP Goyang, TP Anyang; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA); đại diện doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư Hàn Quốc có nhu cầu kết nối, xúc tiến thương mại, du lịch, mở rộng đầu tư với tỉnh Lâm Đồng.

Tại khu vực Đông Lâm Đồng, đoàn công tác Hàn Quốc được hướng dẫn tham quan, khảo sát một số khu, điểm du lịch nổi tiếng; tham quan nhà máy sản xuất thanh long và vùng trồng thanh long; tham quan và tìm kiếu cơ hội đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 1 và Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 2.

Đoàn công tác Hàn Quốc tham quan và tìm kiếu cơ hội đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 2

Tại khu vực trung tâm Lâm Đồng, đoàn công tác Hàn Quốc sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về một số nội dung như: định hướng hợp tác chiến lược Lâm Đồng - Hàn Quốc giai đoạn 2026 - 2030, xúc tiến các dự án đầu tư cụ thể của doanh nghiệp Hàn Quốc; thúc đẩy thương mại và xuất khẩu sản phẩm Lâm Đồng sang Hàn Quốc; kết nối trực tiếp doanh nghiệp Lâm Đồng với hệ thống nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và thương mại điện tử Hàn Quốc.

Ngoài ra, hai bên còn làm việc đi đến hợp tác phát triển du lịch và kết nối hàng không, xây dựng các sản phẩm dành riêng cho khách Hàn Quốc theo chuỗi Đà Lạt/cao nguyên - Mũi Né/biển, du lịch golf, nghỉ dưỡng, MICE, wellness; nghiên cứu từng bước khôi phục và phát triển các đường bay trực tiếp Hàn Quốc - Liên Khương.

Hai bên còn làm việc đi đến hợp tác phát triển du lịch và kết nối hàng không

Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác địa phương - địa phương, lựa chọn một số địa phương Hàn Quốc có thế mạnh tương đồng và bổ trợ cho Lâm Đồng để xây dựng quan hệ hợp tác thực chất.

Trước mắt có thể nghiên cứu sâu về thành phố đặc biệt Goyang Special City - Lâm Đồng trong các lĩnh vực MICE, công nghiệp nội dung, y tế - bio, hoa/nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu Nhân dân.

Tại Đà Lạt, đoàn công tác được hướng dẫn tham quan, khảo sát các sản phẩm dịch vụ du lịch, thương mại đặc trưng và cùng tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai bên. Tại hội nghị, tỉnh sẽ giới thiệu tổng quan về các sản phẩm thế mạnh và nhu cầu hợp tác phát triển xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách Hàn Quốc, giới thiệu các dự án đầu tư tiềm năng; tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm, ấn phẩm du lịch, đặc sản, nông sản, OCOP tỉnh Lâm Đồng...