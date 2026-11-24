Khu trung tâm của xã Hàm Thuận Nam. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Theo quy hoạch, xã Hàm Thuận Nam xây dựng mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, bền vững, bảo vệ cảnh quan môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp, thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn gắn với tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội.

Khu du lịch núi Tà Cú. (Ảnh: THANH HẢI)

Vùng trung tâm đô thị-hành chính-thương mại-dịch vụ ưu tiên chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, mở rộng các khu ở mới, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, từng bước hình thành diện mạo đô thị hiện đại, đáp ứng các tiêu chí phát triển đô thị loại III.

Phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, logistics, kho bãi và các dịch vụ phục vụ sản xuất với động lực là Khu công nghiệp Thuận Nam.

Núi Tà Cú có hệ sinh thái chung quanh. (Ảnh: CHI CHI)

Vùng du lịch, bảo tồn và phát triển sinh thái núi Tà Cú là khu vực có giá trị đặc biệt về cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa, với thế mạnh là Khu dự trữ thiên nhiên Tà Cú, di tích Chùa Núi.

Phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa-tâm linh và trải nghiệm thiên nhiên trên cơ sở bảo tồn hệ sinh thái rừng, cảnh quan tự nhiên và các giá trị lịch sử, văn hóa. Việc phát triển du lịch tại Tà Cú phải gắn với yêu cầu bảo tồn, hạn chế san gạt địa hình, hạn chế bê tông hóa và kiểm soát quy mô xây dựng phù hợp với sức chịu tải của môi trường.

Xã tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.(Ảnh: CHI CHI)

Núi Tà Cú sẽ được bảo tồn phát triển du lịch. (Ảnh: THANH HẢI)

Ngoài ra, các khu vực rừng, mặt nước, sông suối, hành lang thoát nước tự nhiên và các không gian sinh thái, cảnh quan khác được duy trì, kết nối với khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp và các không gian du lịch, tạo thành mạng lưới sinh thái hỗ trợ phát triển bền vững. Đồng thời, xã tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm cân bằng giữa khai thác giá trị du lịch với yêu cầu bảo tồn lâu dài.