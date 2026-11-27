Lãnh đạo xã đi kiểm tra công tác giải ngân đầu tư công. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Trong năm, Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 17ha/12ha, đạt 149% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, địa phương triển khai thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm theo quy định. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 65.580 triệu đồng, đạt 110% dự toán được giao 59.709 triệu đồng, tăng 5.871 triệu đồng so với dự toán.

Xã trao tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Tổng sản lượng lương thực năm 2026 của xã ước đạt 4097 tấn đạt 100,1% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo phát triển cây thanh long bền vững trên địa bàn, kiện toàn Tổ khuyến nông cộng đồng. Phòng kinh tế cấp 1 mã số cơ sở đóng gói, 2 hồ sơ cấp mã số vùng trồng.

Trong công tác giảm nghèo bền vững, xã công nhận 4 đợt với tổng số là 46 hộ/171 khẩu, nâng tổng số hộ làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã là 350 hộ/1.276 khẩu. Tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2026 giảm 0,8%/0,64% đạt 125% kế hoạch giao.

Người dân được hỗ trợ nguồn vốn sửa chữa nhà. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Hàm Thuận Nam triển khai dự án Mở rộng các mô hình sinh kế đa dạng, hỗ trợ giống vật nuôi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 đã hỗ trợ 13 con bò cái sinh sản cho 13 hộ nghèo, cận nghèo.

Nông dân trồng ớt tăng thêm thu nhập. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Trong năm 2027, xã xây dựng kế hoạch đầu tư công bảo đảm đúng thứ tự ưu tiên, tập trung cho các công trình hạ tầng thiết yếu; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn. Bên cạnh đó, phòng kinh tế tăng cường quản lý chất lượng công trình, giám sát cộng đồng và kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra, xã khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện công khai, minh bạch ngân sách, quản lý chặt chẽ tài sản công và chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính.

Trong năm 2026, nhiều tuyến đường được sửa chữa, nâng cấp. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Trong thời gian tới, Hàm Thuận Nam huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng; hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển công thương, dịch vụ và hộ kinh doanh; quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả.