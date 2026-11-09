Lâm Đồng: Hàm Thuận Bắc tăng cường kiến thức pháp luật cho người dân

Các đơn vị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, công tác truyền thông cho người dân. (Ảnh: THANH THANH)

Theo đó, Hàm Thuận Bắc tuyên truyền Tiểu dự án 2-Dự án 9; Tiểu dự án 1-Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật; công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thông tin kiến thức pháp luật góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đơn vị phối hợp Ban Điều hành các thôn Lâm Giang, Phú Thuận, Thuận Hòa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc, người dân tộc thiểu số và người nghèo.

Nhiều người dân tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: THANH THANH)

Bên cạnh đó, xã còn xây dựng mới các cụm pa-nô tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ngoài ra, địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên và những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các địa bàn trọng điểm.

Các đơn vị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, công tác truyền thông cho người dân. (Ảnh: THANH THANH)

Đồng thời, các đơn vị thường xuyên truyền thông về kết quả triển khai các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc.