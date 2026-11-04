Lâm Đồng: Hàm Tân tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân

Xã Hàm Tân tuyên truyền quy định pháp luật cho người dân, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phát triển quê hương. (Ảnh: TUỆ MINH)

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Với 644 hộ gia đình, thôn Đông Hòa có 157 hộ là đồng bào dân tộc Raglai, sở hữu nét đặc trưng về văn hóa và tâm linh phong phú. Sự gắn kết cộng đồng nơi đây được vun đắp qua các thiết chế truyền thống gồm một đình làng và hai ngôi chùa, trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời của người dân.

Năm 2026, Chi bộ thôn cùng Ban công tác Mặt trận đã phát huy tối đa vai trò nòng cốt, dẫn dắt nhân dân triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng nếp sống văn minh đi vào chiều sâu với 622/644 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên qua các đợt ra quân phát quang, dọn dẹp tại các tuyến đường trọng điểm, tạo dựng không gian sống xanh-sạch-đẹp.

Thông qua các ngày hội, người đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền thêm về các quy định pháp luật mới ban hành. (Ảnh: TUỆ MINH)

Bước tiến quan trọng nhất của thôn Đông Hòa trong năm 2026 chính là công tác giảm nghèo bền vững. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tinh thần tự lực của người dân, thôn đã triển khai thành công dự án sinh kế nông nghiệp, trao tặng 9 con bò sinh sản cho các hộ khó khăn. Mô hình này không chỉ trao “cần câu” tạo nguồn lực kinh tế tự chủ mà còn là động lực then chốt giúp thôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giảm 5 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo trong năm.

Sự phát triển kinh tế-xã hội tại xã Hàm Tân luôn đi đôi với việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Mặt trận Tổ quốc xã cùng lực lượng công an và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú với nội dung: hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNeID). Đồng thời, các đơn vị đăng tin, bài tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và Facebook của địa phương.

Các đơn vị của xã hỗ trợ người dân góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết. (Ảnh: TUỆ MINH)

Từ sự chủ động đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin giá trị, phục vụ hiệu quả công tác điều tra. Tinh thần tự giác còn thể hiện qua việc người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế, công cụ hỗ trợ và dao, kiếm các loại. Song song đó, hòa giải thành công với 115/127 vụ việc mâu thuẫn, giúp giữ gìn tình làng nghĩa xóm và giải quyết vướng mắc ngay từ đầu.

Nhân rộng các mô hình

Thông qua nguồn kinh phí xã hội hóa, xã đã lắp đặt hơn 30 mắt camera chất lượng cao tại các nút giao thông huyết mạch và khu vực giáp ranh. Dữ liệu camera đã hỗ trợ công an trích xuất, làm rõ hơn 35 vụ việc vi phạm trật tự và trộm cắp tài sản.

Xã Hàm Tân có 12 tổ liên gia tại các khu dân cư tập trung được trang bị đầy đủ bình chữa cháy, chuông báo liên động, nâng cao năng lực ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp thực hiện hơn 500 lượt tuần tra. Mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" được duy trì hiệu quả với 100% giáo viên, học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật.

Nhiều tuyến đường của xã khang trang xanh, sạch, đẹp. (Ảnh: TUỆ MINH)

Một trong những nền tảng tạo nên sự đồng thuận xã hội tại Hàm Tân là việc thực hiện nghiêm túc quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể ngày càng đi vào thực chất, gắn liền với những vấn đề dân sinh bức thiết.

Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức 6 cuộc giám sát và 3 cuộc phản biện xã hội đối với các dự thảo kế hoạch quan trọng của Ủy ban nhân dân xã về: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và công tác bảo vệ môi trường. Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cũng thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề theo chỉ đạo của Đảng ủy xã

Ban Thanh tra nhân dân xã Hàm Tân gồm 12 thành viên, hoạt động tích cực nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch. Đặc biệt, xã đã thành lập 3 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để trực tiếp theo dõi chất lượng, tiến độ 3 công trình giao thông trọng điểm.

Thôn Đông Hòa tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân. (Ảnh: TUỆ MINH)

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Tân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo hướng gần dân, sát cơ sở. Ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, Hàm Tân phát huy vai trò của Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trong việc vận động nhân dân.

Bên cạnh đó, xã nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tập trung theo dõi sát sao việc thực hiện các chính sách an sinh, dự án đầu tư công và giải quyết triệt để các kiến nghị chính đáng của cử tri sau giám sát. Ngoài ra, địa phương tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả như “Ánh sáng an ninh và xây dựng trụ cờ” gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.