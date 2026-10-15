Lâm Đồng: Hai phụ nữ bị lũ cuốn khi qua suối, một người mất tích

Sáng 15/10, lực lượng chức năng hai xã Bảo Lâm 3 và La Dạ tiếp tục tìm kiếm bà N.T.T.T (SN 1978, trú thôn Đa Mi 1, xã La Dạ), người bị lũ cuốn trôi vào tối 14/10.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/10, bà T cùng một người phụ nữ đi thăm vườn sầu riêng ở khu vực miếu Ông Hổ, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3.

Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhiều. Khi hai người băng qua suối, dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả hai. Người phụ nữ đi cùng bơi được vào bờ, còn bà T mất tích.

Vị trí xảy ra vụ việc thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, giáp ranh thôn Đa Mi 1, xã La Dạ. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Chính quyền địa phương cho biết, con suối có địa hình dốc, bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi chảy ra hồ Hàm Thuận. Đoạn suối dài khoảng 10km, vị trí xảy ra vụ việc cách hồ khoảng 4km.

Đến 10h ngày 15/10, lực lượng chức năng hai xã vẫn tìm kiếm dọc theo con suối nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.