Lâm Đồng: Hai đợt mưa lũ gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Hàm Thuận Bắc 82mm, Đắk Song 81mm, Quảng Tín 61mm, Đạ Huoai 55mm, Tánh Linh 53mm và Xuân Hương - Đà Lạt 43mm. Mưa lũ làm 55 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 54 căn ngập và 1 căn hỏng do cây đổ. Chính quyền địa phương đã di dời 41 hộ dân đến nơi an toàn. Tại phường BLao - Bảo Lộc, 11 hộ bị ảnh hưởng do ngập lụt, trong đó 1 hộ được di dời. Xã Bảo Lâm 2 có khoảng 40 hộ đã được di dời. Sau khi nước ở phường BLao - Bảo Lộc, xã Bảo Lâm 2 và xã Cát Tiên 2 rút, người dân đã trở về nhà dọn dẹp, ổn định cuộc sống. Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có khoảng 1.636ha cây trồng ngập úng, hư hỏng. Trong đó, xã Cát Tiên 2 có 243ha (170ha lúa, 2ha mía và 71ha cây lâu năm) bị ngập; phường Lang Biang - Đà Lạt có 6ha hoa, rau màu. Đáng chú ý, xã Bắc Ruộng có khoảng 1.313ha lúa bị ngập. Nhiều điểm sạt lở, giao thông bị ảnh hưởng.

Tại xã Cát Tiên 2, mưa lớn làm sạt lở ta luy tại 5 vị trí; riêng đường ĐT.721 sạt lở khoảng 100m, đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường. Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, sạt lở bờ ta luy trên đường Lý Tự Trọng dài khoảng 10m, cao 1,5m, làm hỏng 4 xe máy. Xã Lạc Dương ghi nhận 1 điểm sạt lở ta luy âm dài khoảng 30m trên tuyến đường từ Quốc lộ 27C đến khu hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Tại xã Nhân Cơ, một tuyến đường bê-tông dài khoảng 40m bị sạt lở, sụt lún. Xã Bắc Ruộng có 5 đoạn sạt lở với tổng chiều dài khoảng 100m và 2 điểm sạt lở bờ sông khoảng 70m. Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, một xe tải bị dòng nước tại suối Xuân Thành đẩy trôi, kẹt giữa suối, ba người trên xe thoát ra an toàn, phương tiện sau đó được xe cẩu đưa lên.

Một trong những khu vực ở tỉnh Lâm Đồng ngập sâu

Tại phường BLao - Bảo Lộc, nước tràn vào khu vực Nhà máy thủy điện Đại Nga và cầu Tân Lạc, ảnh hưởng đến giao thông. Lực lượng chức năng đã khắc phục vật cản dòng chảy. Tại Khu du lịch Đôi Dép, nước tràn vào làm sập khoảng 25m tường rào, sạt lở chân hàng rào khoảng 20m và hỏng cổng điện tử, khoảng 30 khách được sơ tán đến nơi an toàn. Tại xã Đồng Kho, sét đánh vào trụ sở UBND xã làm hỏng nhiều thiết bị và hệ thống mạng. Hiện các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, duy trì trực ban 24/24 giờ, cảnh báo người dân và phân luồng, tạm cấm lưu thông tại các điểm nguy hiểm.

Một đoạn đèo Khánh Lê bị sạt lở

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài gây sạt lở trên đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, nối hai tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng) khiến việc giao thương, đi lại gặp khó khăn, người dân thấp thỏm lo tắc đường. Tuyến đèo này khá dốc, quanh co, một bên ta luy dương cao, bên còn lại là vực sâu khiến nhiều người dân, du khách lo lắng mỗi khi lưu thông qua đây, đặc biệt là vào mùa mưa. Sau các đợt mưa lũ, nhiều vị trí trên tuyến bị sạt lở, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong vòng 1 tháng qua có 9 vị trí sạt lở trên đèo đang được các đơn vị chức năng xử lý. Nhiều điểm sạt lở tại Km44+500,Km44+920..., nhà thầu đang khoan tạo lỗ, lắp đặt đinh neo gia cố mái ta luy và triển khai hệ thống chống đá rơi. Tại điểm sạt lở ta luy âm gần chân đèo thuộc địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, nhà thầu thi công tường chắn bê-tông cốt thép trên hệ cọc khoan nhồi. Đến nay, 26 trong tổng số 48 cọc đã hoàn thành, phần móng và thân tường chắn đang tiếp tục được triển khai.

Trước đó, đợt mưa lũ từ ngày 19 - 27/9/2026 tại Lâm Đồng đã làm ảnh hưởng hơn 2.800 căn nhà, 7.540ha cây trồng, buộc 870 hộ dân phải sơ tán, thiệt hại khoảng 52 tỉ đồng. Thiên tai cũng làm ảnh hưởng 22 điểm giao thông, hỏng 8 cầu, cống và 2 công trình kênh mương. Nhiều khu vực còn ngập, sạt lở.