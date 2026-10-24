Lâm Đồng - Hà Nội: Trọn nghĩa tình, thắt chặt gắn kết, cùng vươn xa

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội chứng kiến 2 địa phương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2026 và những năm tiếp theo

Chiều 24/10, tại Lâm Đồng, Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm các về vấn đề quan tâm và ký kết bản ghi nhớ, hợp tác giữa 2 địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía Tỉnh ủy Lâm Đồng có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương cùng tham dự.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, ở giữa); Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (hàng đầu, bên phải); K' Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu, bên trái) tham dự hội nghị

Về phía Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội (hàng đầu, ở giữa); Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (hàng đầu, bên trái); Đinh Văn Khóa, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (hàng đầu, bên phải) tham dự hội nghị

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao truyền thống gắn kết và tình cảm sâu sắc của TP Hà Nội dành cho Lâm Đồng nói chung, khu vực Lâm Hà (Lâm Đồng) nói riêng trong thời gian qua.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng Lâm Đồng - Hà Nội sẽ hợp tác chặt chẽ về kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Ngoài Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026), tỉnh mong muốn qua buổi làm việc, 2 địa phương cùng chia sẻ, thắt chặt tình gắn kết, từ đó, kết nối, hợp tác để nâng tầm tiềm năng, lợi thế của hai bên. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, sau hợp nhất, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số gần 3,9 triệu người. Toàn tỉnh có 49 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, có 70/124 xã, phường thuộc diện khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Lâm Đồng đang hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế mà không phải địa phương nào cũng sở hữu được. Đó là một ngành công nghiệp, với lợi thế rất lớn về khoáng sản, bô xít, năng lượng. Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với nhiều sản phẩm chủ lực như: rau, hoa, trái cây. Về du lịch chất lượng cao, Lâm Đồng đang sở hữu khí hậu, thiên nhiên phù hợp với du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ dưỡng...

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Huy báo cáo một số lĩnh vực thế mạnh Lâm Đồng mong muốn hợp tác phát triển với TP Hà Nội

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, sau hơn 15 tháng hợp nhất, Lâm Đồng trải qua nhiều "nốt" thăng, trầm. Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh vừa kiện toàn bộ máy sau sắp xếp, vừa dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng GRDP.

Đến thời điểm này, Lâm Đồng có thể tự tin về những quyết tâm, nỗ lực, kết quả của địa phương đạt được. Điều đó được minh chứng qua những con số biết nói. Tăng trưởng GRDP 9 tháng của tỉnh đạt 8,51%, tăng 2,09 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2025. Đây là kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh Lâm Đồng phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu mong muốn TP Hà Nội tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bà con tại địa phương

Đó là tình trạng thiếu rất nhiều cán bộ sau sắp xếp. Nhiều quyết sách của Trung ương, của tỉnh triển khai nhanh, thời gian ngắn, với khối lượng lớn. Thậm chí, nhiều nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ. Tình hình thiên tai, bão lũ cuối năm 2025 để lại nhiều hậu quả rất nặng nề, buộc tỉnh phải dành nhiều nguồn lực khắc phục...

Để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Lâm Đồng xác định 3 trụ cột chính. Đó là công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội Nguyễn Ánh Dương báo cáo một số nội dung, lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng giữa 2 địa phương

Đây là những lĩnh vực trong tương lai không xa, Lâm Đồng và Hà Nội có thể kết nối, hợp tác với nhau hiệu quả để tạo ra nhiều đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ niềm phấn khởi, ấm áp trước sự đón tiếp nồng hậu đối với Đoàn công tác khi đến thăm, làm việc tại Lâm Đồng.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội mong muốn Hà Nội - Lâm Đồng hướng tới hợp tác thực chất, hiệu quả

Hà Nội - Lâm Đồng có mối quan hệ gắn bó rất đặc biệt. Tình cảm, sự gắn bó này là cả quá trình hình thành, nuôi dưỡng từ hơn nửa thế kỷ trước. Khi năm 1976, nhiều cán bộ, Nhân dân Hà Nội vào khu vực Lâm Hà (Lâm Đồng) lập nghiệp và xây dựng vùng kinh tế mới.

Lâm Hà nói riêng, Lâm Đồng nói chung trở thành dấu ấn rất đặc biệt của tình đoàn kết, của nghĩa tình, là nền tảng cho 2 địa phương tiếp tục hợp tác, xây dựng cùng phát triển trong tương lai gần.

Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội dự hội nghị

Thời gian qua, có nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, hợp tác giữa 2 địa phương. Nhiều thời điểm, Hà Nội đã quan tâm bố trí ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm cho khu vực Lâm Hà (trước sáp nhập).

Trên nhiều lĩnh vực như: thương mại, văn hóa, du lịch... giữa 2 địa phương từng bước mở rộng mối liên kết. Gần đây, vào tháng 6/2024, Sở Công thương hai bên phối hợp kết nối sản xuất của 16 doanh nghiệp Lâm Đồng - Hà Nội. Năm 2025, tuần văn hóa của Lâm Đồng tại Hà Nội đã góp phần quảng bá sản phẩm, du lịch giữa hai địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn giữa 2 địa phương sớm hiện thực hoá biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Nhìn lại chặng đường đã qua, 2 địa phương tự hào về những kết quả đạt được, từ đó, đoàn kết, hợp tác để cùng nhau phát triển. Dựa trên những tiềm năng, lợi thế, Hà Nội -Lâm Đồng hôm nay cùng nhau liên kết chặt chẽ, thực chất, chứ không chỉ dừng lại ở bản cam kết. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phùng Thị Hồng Hà

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thông tin, Hà Nội hiện có nhiều thế mạnh để phát triển. Đó là thị trường, khoa học công nghệ, hệ thống giáo dục... Địa phương được Trung ương áp dụng cơ chế đặc thù trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị

Với những lợi thế của hai bên, Hà Nội mong muốn tiếp tục có mối quan hệ hợp tác lâu dài với tỉnh. Quá trình hợp tác không dừng lại ở trao đổi, mà tạo thành động lực để hai bên cùng phát triển, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Hai bên cùng gặp gỡ, xác định mục tiêu, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao để đi đến những thỏa thuận hợp tác thực sự, trọng tâm.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của TP Hà Nội tăng 8,85%. Riêng quý III/2026, địa phương tăng 10,02%. Đây là kết quả tăng trưởng mà rất nhiều năm Hà Nội mới đạt được. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng GRDP mà Chính phủ giao cho TP Hà Nội năm 2026 là 11%. Như vậy, khoảng cách giữa kết quả đạt được và mục tiêu vẫn còn rất xa.

Để góp phần đạt mục tiêu này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà mong muốn được chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tăng cường kết nối trong công tác xây dựng Đảng, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Hai bên hỗ trợ nhau trong hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, thị trường, phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Thành ủy Hà Nội

2 địa phương tăng cường thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trên cơ sở này, hai bên kết nối doanh nghiệp tại các xã, phường cùng ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của người dân.

Về văn hóa du lịch, hai bên kết nối các tour, tuyến để quảng bá giá trị văn hóa cho nhau. 2 địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, kết nối, phát triển vùng kinh tế mới, tạo điều kiện cho những người con Hà Nội yên tâm sinh sống, công tác, phát triển kinh tế tại Lâm Đồng.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng quà lưu niệm thắt chặt mối quan hệ với tỉnh Lâm Đồng

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của Lâm Đồng - Hà Nội chia sẻ về tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Hai bên bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách...

Tại đây, Lâm Đồng - Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hướng đến phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của 2 địa phương.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng cơ bản thống nhất những nội dung được chia sẻ, trao đổi của hai bên. Thời gian tới, Lâm Đồng mong muốn 2 địa phương tiếp tục phát huy tình cảm, trân quý nghĩa tình gắn kết hơn 50 năm qua. Đây sẽ là cơ sở, là tiền đề để 2 địa phương phát huy sự gắn kết, cùng vươn xa bằng những hành động, kết quả thiết thực.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất cao về các chương trình hợp tác giữa hai bên

Lâm Đồng - Hà Nội thống nhất rất cao việc cho phép các sở, ngành địa phương của hai bên chủ động, quyết liệt trong kết nối. Sở Tài chính sẽ là đầu mối kết nối các chương trình hợp tác của 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Lâm Đồng giao nhiệm vụ cho 14 sở chuyên ngành của 2 địa phương, trước tháng 11/2026 phải hoàn thành việc thực hiện kết nối, chia sẻ để học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Các đại biểu 2 địa phương chụp hình lưu niệm

Hai bên phải hành động ngay. Tất cả kết nối từ những sản phẩm nhỏ nhất để xây dựng, lan tỏa, quảng bá tiềm năng, lợi thế hai bên. Trong đó, tập trung trước mắt về nông nghiệp, môi trường, du lịch. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn TP Hà Nội sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, đồng hành và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương.

Không chỉ ở quy mô cấp tỉnh, sự gắn kết này được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến từng địa phương cơ sở, đặc biệt là vùng đất Lâm Hà - nơi mang đậm dấu ấn lịch sử của những người con Thủ đô đi xây dựng kinh tế mới.