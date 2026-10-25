Lâm Đồng - Hà Nội tăng kết nối, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới

Hôm nay 25/10, diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026). Lễ kỷ niệm không chỉ nhìn để nhìn nhận thành quả đạt được mà là dịp tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả giữa 2 địa phương.

Lãnh đạo 2 địa phương Lâm Đồng - TP Hà Nội tặng quà lưu niệm, thắt chặt tình đoàn kết, mở rộng dư địa hợp tác, phát triển tại hội nghị làm việc giữa TP Hà Nội và xã Nam Ban Lâm Hà được tổ chức vào tháng 9/2026

Sau nửa thế kỷ cần cù lao động, những thế hệ người Hà Nội đến xây dựng vùng kinh tế mới đã góp phần biến vùng đất Lâm Hà thành miền quê trù phú, với nông nghiệp phát triển, ngành nghề sản xuất đa dạng và đời sống ngày càng khởi sắc

Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp nhìn lại chặng đường gắn bó giữa 2 địa phương và mở ra cơ hội thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn thời gian tới giữa Lâm Đồng và Hà Nội sẽ cụ thể hóa các hợp tác bằng những chương trình, hoạt động thiết thực tại hội nghị làm việc giữa TP Hà Nội và xã Nam Ban Lâm Hà được tổ chức vào tháng 9/2026

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn Lâm Đồng và TP Hà Nội tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp, đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, ngày càng sâu sắc và thiết thực.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, địa phương kỳ vọng hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát huy kinh nghiệm của Hà Nội trong quản lý đô thị và thế mạnh của Lâm Đồng về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, cùng thúc đẩy phát triển. Trong đó, Lâm Hà có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại và du lịch.

Các đơn vị tổng duyệt chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng được tổ chức vào ngày 25/10 tại xã Nam Ban Lâm Hà

Định hướng này đặt ra yêu cầu chuyển từ các hoạt động giao lưu, quảng bá sang những chương trình liên kết có mục tiêu và kết quả cụ thể. Hà Nội có thị trường tiêu thụ lớn, hệ thống phân phối, mạng lưới doanh nghiệp và kinh nghiệm phát triển dịch vụ; trong khi Lâm Đồng có vùng sản xuất nông nghiệp rộng, nguồn nông sản phong phú, cảnh quan đa dạng và nhiều sản phẩm đặc trưng.

Hoạt động kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP các địa phương tại chương trình góp phần đưa nông sản đặc trưng của Lâm Đồng đến gần hơn với thị trường Hà Nội.

Thực tế, hoạt động kết nối giữa 2 địa phương đã đạt những kết quả bước đầu. Hội nghị kết nối giao thương ngày 27/6/2024 ghi nhận 5 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội” tháng 5/2025 thu hút khoảng 10.000 lượt khách, với sự tham gia của 37 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và nông nghiệp cùng 8 doanh nghiệp du lịch.

Hoạt động kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP các địa phương tại chương trình góp phần đưa nông sản đặc trưng của Lâm Đồng đến gần hơn với thị trường Hà Nội

Trong lĩnh vực du lịch, hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội ngày 11/8/2026 tiếp tục mở rộng kết nối, với một biên bản ghi nhớ giữa hiệp hội du lịch 2 địa phương và 5 biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp.

Từ những kết quả này, yêu cầu đặt ra là thúc đẩy các cam kết đi vào thực tế, hình thành hợp đồng tiêu thụ ổn định, mở rộng thị trường và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến phân phối. Đây cũng là hướng hợp tác cần được cụ thể hóa bằng những chương trình phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian qua, Hà Nội đã hỗ trợ Lâm Hà nhiều công trình, dự án cùng trang thiết bị và cơ sở vật chất

Những tên đất tên làng gắn với lịch sử di dân

Cư dân từ mọi miền đất nước về Nam Ban Lâm Hà sinh cơ lập nghiệp làm nên một miền văn hóa đặc sắc

Trong không gian phát triển của Lâm Đồng, các xã vùng Lâm Hà có nhiều lợi thế để cụ thể hóa định hướng hợp tác với Hà Nội, nổi bật là vùng sản xuất cà phê, đội ngũ doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu và cộng đồng doanh nhân trưởng thành từ vùng kinh tế mới.

Từ những vùng đất khai hoang năm xưa, các thế hệ người Hà Nội đã cần cù lao động, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến cà phê và nghề tơ lụa, góp phần tạo nên diện mạo kinh tế trù phú, năng động của vùng đất Lâm Hà hôm nay

Trên vùng đất Tân Hà, anh Nguyễn Văn Bảo là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trưởng thành từ vùng kinh tế mới. Hiện nay, Công ty TNHH Bảo Anh xuất khẩu khoảng 40.000 tấn cà phê nhân mỗi năm, doanh thu ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh phân bón, hồ tiêu mang lại thêm khoảng 1.000 tỷ đồng doanh thu.

Tại xã Nam Ban Lâm Hà, chị Vũ Thùy Dung, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu Phước Sơn, đại diện cho thế hệ thứ hai có gốc gác Hà Nội lập nghiệp trên đất Lâm Hà. Mỗi năm, doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 25.000 – 30.000 tấn cà phê nhân, đạt doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng, với thị trường gồm châu Âu và Mỹ.

Anh Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty TNHH Tơ lụa Huy Vạn Hạnh mong muốn được tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Hà Nội trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm tơ lụa chất lượng cao

Trong lĩnh vực tơ lụa, anh Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty TNHH Tơ lụa Huy Vạn Hạnh, mỗi năm xuất khẩu sản phẩm trị giá khoảng 10 triệu USD sang Đài Loan, Trung Quốc và Ấn Độ.

Quy mô hoạt động của những doanh nghiệp này cho thấy năng lực sản xuất, kinh doanh và kết nối thị trường đã hình thành tại Lâm Hà. Đây là cơ sở để địa phương mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hà Nội không chỉ trong tiêu thụ sản phẩm mà còn ở chế biến sâu, phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm đối tác đầu tư.

Từ thu hoạch đến chế biến, cà phê Lâm Hà ngày càng được nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ

Với cà phê và các mặt hàng nông sản, hai bên có thể tăng cường kết nối hợp tác xã, doanh nghiệp tại Lâm Hà với hệ thống phân phối, đơn vị chế biến và nhà đầu tư tại Hà Nội. Trọng tâm là phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ trong nước, quốc tế.

Ông Nguyễn Tài Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Hà Nội đến địa phương tìm hiểu cơ hội hợp tác nhằm đổi mới công nghệ chế biến, nâng cao giá trị nông sản

Ông Nguyễn Tài Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà, mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng các chương trình phối hợp với Hà Nội, tăng cường kết nối trong phát triển hạ tầng, sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân. Việc phát huy mối liên hệ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng người dân có gốc gác Hà Nội tại Lâm Hà được kỳ vọng sẽ góp phần huy động thêm nguồn lực, kinh nghiệm phục vụ phát triển địa phương.

Tại xã Nam Ban Lâm Hà, Chủ tịch UBND xã Phan Tiến Dũng cũng hướng đến việc phát huy thế mạnh nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội hợp tác. Những lĩnh vực như đổi mới công nghệ chế biến, tận dụng phụ phẩm cà phê, xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử có thể trở thành nội dung kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và đơn vị phân phối tại Hà Nội.

Từ những đồi chè, vườn cà phê đến các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Hà hôm nay vươn mình thành vùng sản xuất nông nghiệp trù phú, giàu tiềm năng

Từ nhu cầu thực tế của từng địa phương, việc tăng cường hợp tác cần gắn với những chương trình có trọng tâm, xác định rõ đối tác và kết quả hướng đến. Khi chính quyền đóng vai trò kết nối, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường và người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, những lợi thế của Lâm Hà sẽ có thêm điều kiện chuyển hóa thành giá trị kinh tế thiết thực.

Cách đây 50 năm, những người con Hà Nội lên đường vào Lâm Đồng xây dựng vùng kinh tế mới, bắt đầu hành trình khai hoang, lập nghiệp, biến đất mới thành quê hương

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, vùng kinh tế mới Lâm Hà hôm nay khoác lên mình diện mạo khang trang, trù phú, với kinh tế khởi sắc và đời sống người dân ngày càng nâng cao

Bên cạnh nông nghiệp và thương mại, du lịch là lĩnh vực có nhiều dư địa để Lâm Đồng và Hà Nội tăng cường liên kết. Hà Nội có hệ thống doanh nghiệp lữ hành và thị trường khách lớn; Lâm Đồng có cảnh quan thiên nhiên, không gian nông nghiệp và những giá trị văn hóa đặc trưng.

Không gian sản xuất nông nghiệp và cảnh quan đặc trưng của Lâm Hà có thể trở thành nền tảng phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, kết hợp tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức nông sản địa phương

Với Lâm Hà, các sản phẩm trải nghiệm vùng cà phê, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng thức nông sản và khám phá đời sống cộng đồng có thể được nghiên cứu phát triển thành sản phẩm du lịch. Doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội có thể tham gia khảo sát, kết nối tour và quảng bá điểm đến; các cơ sở tại Lâm Hà cung cấp dịch vụ, sản phẩm trải nghiệm và nông sản địa phương.

Cùng với đó, Lâm Hà có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các viện, trường, chuyên gia và doanh nghiệp tại Hà Nội trong ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, bảo quản, chế biến, quản lý chất lượng và thương mại điện tử. Việc trao đổi kinh nghiệm về quản lý đô thị, phát triển dịch vụ và cải thiện môi trường đầu tư cũng cần được triển khai trên cơ sở nhu cầu thực tế của địa phương.

Từ nền tảng nghĩa tình được vun đắp suốt 50 năm, Lâm Đồng và Hà Nội hướng đến tăng cường liên kết trong nông nghiệp, thương mại, du lịch và công nghệ, tạo thêm động lực phát triển cho địa phương và nâng cao đời sống người dân

Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng vì vậy không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, mà còn là cơ hội để 2 địa phương nhìn lại kết quả hợp tác, xác định những lĩnh vực ưu tiên và mở rộng kết nối trong chặng đường mới.

Với Lâm Hà, khi thế mạnh nông nghiệp, năng lực doanh nghiệp và tiềm năng du lịch được kết nối hiệu quả với thị trường, kinh nghiệm và nguồn lực từ Hà Nội, quan hệ hợp tác sẽ có thêm điều kiện tạo ra những kết quả cụ thể. Từ nền tảng nghĩa tình được vun đắp suốt nửa thế kỷ, hai địa phương hướng đến mối liên kết thực chất hơn, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản xuất và cải thiện đời sống người dân.

Nửa thế kỷ từ đất mới thành quê hương, Lâm Hà hôm nay khang trang, trù phú, tiếp nối khát vọng dựng xây của bao thế hệ người Hà Nội trên vùng đất cao nguyên

Nội dung, ảnh: Chính Thành - Hoàng Sa

Trình bày: Phạm Lương

*Trong bài có sử dụng thêm hình tư liệu của đồng nghiệp