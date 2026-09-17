Lâm Đồng - Hà Nội tăng kết nối, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới

Lãnh đạo 2 địa phương tặng quà lưu niệm, thắt chặt tình đoàn kết (Ảnh: Thanh Hải)

Ngày 17/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tham dự buổi làm việc của Đoàn công tác xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) với lãnh đạo TP. Hà Nội.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.

Về phía Đoàn công tác xã Nam Ban Lâm Hà có đồng chí: Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Phan Tiến Dũng; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Nam Ban Lâm Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lâm Hà cũ (tên gọi Lâm Hà có ý nghĩa là kết nối giữa Lâm Đồng và Hà Nội).

50 năm nghĩa tình Lâm Đồng - Hà Nội

Năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Nam Ban Lâm Hà hôm nay, nơi hội tụ 4 địa bàn Nam Ban, Gia Lâm, Mê Linh và Đông Thanh, là vùng đất lưu giữ đậm nét những dấu ấn của hành trình đặc biệt này.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hải)

50 năm trước, thực hiện chủ trương xây dựng các vùng kinh tế mới, hàng ngàn cán bộ, thanh niên xung phong và người dân Hà Nội đã lên đường đến Lâm Đồng, mang theo sức trẻ, ý chí và khát vọng xây dựng cuộc sống mới.

Trong điều kiện ban đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ đi trước đã cùng nhân dân địa phương khai phá đất đai, tổ chức sản xuất, xây dựng trường học, đường giao thông, cơ sở y tế và các thiết chế phục vụ đời sống. Những đóng góp đó góp phần tạo dựng nền tảng phát triển cho vùng đất mới, đồng thời hình thành mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình giữa Lâm Đồng và Hà Nội.

Việc thành lập huyện Lâm Hà năm 1987 là một dấu mốc quan trọng. Tên gọi Lâm Hà, kết nối Lâm Đồng và Hà Nội, vừa phản ánh nguồn gốc lịch sử, vừa thể hiện sự hòa quyện giữa đất và người của 2 địa phương.

Trong suốt quá trình phát triển, mối quan hệ giữa Lâm Đồng, Lâm Hà với Hà Nội được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân 2 địa phương gìn giữ, vun đắp thông qua các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn lực.

Theo báo cáo kết quả 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, những kết quả mà huyện Lâm Hà trước đây và xã Nam Ban Lâm Hà hôm nay đạt được là sự kết tinh từ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của tỉnh Lâm Đồng, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng sự đồng hành của thành phố Hà Nội.

Sau sắp xếp năm 2026, xã Nam Ban Lâm Hà có 17 thôn. Nhiều tên gọi gắn với không gian lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội như Gia Lâm, Long Biên, Ba Đình, Đông Anh… tiếp tục được kế thừa, góp phần lưu giữ những dấu ấn lịch sử trong đời sống cộng đồng.

Dấu ấn Hà Nội cũng thể hiện rõ trong cơ cấu dân cư của địa phương. Nam Ban, Gia Lâm, Mê Linh và Đông Thanh là những địa bàn tập trung đông gia đình từ Hà Nội vào xây dựng vùng kinh tế mới. Trải qua gần nửa thế kỷ sinh sống, lao động và gắn bó với vùng đất mới, các thế hệ người Hà Nội và con cháu đã trở thành một bộ phận quan trọng trong cộng đồng dân cư địa phương.

Theo ước tính từ đặc điểm lịch sử hình thành dân cư của 4 địa bàn hợp thành xã, người gốc Hà Nội và các thế hệ con cháu hiện chiếm khoảng 60,7% dân số xã Nam Ban Lâm Hà.

Mở rộng hợp tác, tạo thêm động lực phát triển

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hải)

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, mối quan hệ gắn bó giữa Hà Nội và Lâm Đồng được vun đắp qua nhiều năm. Trong đó, vùng kinh tế mới Lâm Hà là một dấu ấn đặc biệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thống nhất cao với các ý kiến, định hướng, cũng như những gợi mở trong mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đến từ lãnh đạo TP. Hà Nội. Trong giai đoạn mới, các hợp tác cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, từ đó, tạo giá trị lâu dài cho người dân và doanh nghiệp hai địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn thời gian tới giữa Lâm Đồng và Hà Nội sẽ cụ thể hóa các hợp tác bằng những chương trình, hoạt động thiết thực

Hà Nội và Lâm Đồng nghiên cứu tổ chức sơ kết quy chế phối hợp, tiến tới ký kết chương trình hợp tác giai đoạn mới. Các sở, ngành của hai địa phương cần tăng cường kết nối trong nhiều lĩnh vực như: công thương, xúc tiến đầu tư, thương mại..., nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng của xã Nam Ban Lâm Hà nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung tại thị trường Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Đối với xã Nam Ban Lâm Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu địa phương chủ động phối hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026).

Lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) và TP. Hà Nội trao nhau những món quà ý nghĩa

Về phía Lâm Đồng sẽ tạo thuận lợi nhất để xã Nam Ban Lâm Hà triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác. Lâm Đồng sẽ chuẩn bị thật tốt Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Lâm Đồng sẽ đưa Lễ kỷ niệm trở thành một hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh năm 2026, góp phần xúc tiến, quảng bá hình ảnh của địa phương và kết nối Lâm Đồng- Hà Nội.

Hà Nội cam kết đồng hành, hỗ trợ Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hải)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các đề xuất hợp tác giữa các sở, ngành của Hà Nội với xã Nam Ban Lâm Hà và tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, các hoạt động hợp tác cần được triển khai thực chất, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp với xã Nam Ban Lâm Hà và tỉnh Lâm Đồng rà soát toàn bộ các nội dung hợp tác đã được thống nhất trước đây; đánh giá những việc đã hoàn thành, những nội dung còn tồn tại để xây dựng kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội và Lâm Đồng có thể mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, văn hóa, tài chính, xúc tiến thương mại và đầu tư, hướng tới những kết quả thiết thực, lâu dài. Về nguồn lực, Hà Nội sẽ bố trí ngân sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt trong năm 2026, trên cơ sở các nhu cầu cụ thể, thiết thực, bảo đảm hiệu quả và phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, dù địa giới và tổ chức đơn vị hành chính có những thay đổi, Hà Nội vẫn xác định Lâm Hà, Đạ Tẻh là những vùng đất có mối quan hệ gắn bó với Thủ đô. Trên cơ sở mối quan hệ được hình thành qua nhiều thế hệ, Hà Nội mong muốn tiếp tục duy trì, phát huy và mở rộng hợp tác với tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị 2 bên rà soát toàn bộ các nội dung hợp tác, cam kết đã được thống nhất trước đây. Những nội dung đã có cam kết và đang thực hiện cần tiếp tục triển khai; đối với những nội dung đã cam kết nhưng chưa thực hiện được, cần rà soát, tổng hợp để có hướng xử lý.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng và dư địa, Hà Nội và Lâm Đồng cần nghiên cứu một chương trình hợp tác mới theo hướng tổng thể, toàn diện. Cùng với xây dựng chương trình hợp tác, Hà Nội sẽ nghiên cứu các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa giữa 2 địa phương. Khi Lâm Đồng tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, Hà Nội sẽ được mời tham gia và ngược lại, qua đó tăng cường kết nối giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp 2 địa phương.

Tiếp nối mối quan hệ từ vùng kinh tế mới

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hải)

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa các địa phương của Hà Nội với các xã thuộc Lâm Hà, Đạ Tẻh trước đây.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, dù địa giới và tổ chức có thay đổi, mối quan hệ giữa người dân và các địa phương được hình thành qua nhiều năm vẫn cần tiếp tục được duy trì, phát huy. Thành phố không hạn chế việc duy trì, phát triển các hoạt động giao lưu, phối hợp này.

Đối với việc chuẩn bị Kỷ niệm 50 năm phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan phối hợp tổ chức chu đáo các hoạt động; quan tâm đến lực lượng cựu thanh niên xung phong từng tham gia xây dựng vùng kinh tế mới, tạo điều kiện để các bác, các anh, các chị trở lại thăm nơi từng gắn bó, đóng góp sức lực và tuổi trẻ.

Hà Nội cũng sẽ rà soát các trường hợp cựu thanh niên xung phong và người dân là con em Hà Nội đang sinh sống tại Lâm Hà còn khó khăn về nhà ở, điều kiện sinh hoạt để xem xét, hỗ trợ. Việc rà soát được thực hiện trên phạm vi các địa bàn liên quan, không chỉ riêng tại Nam Ban Lâm Hà.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hải)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố Hà Nội đối với địa phương trong 50 năm qua; đồng thời cho biết, hơn 60% người dân có nguồn gốc Hà Nội đang sinh sống tại xã Nam Ban Lâm Hà phấn khởi, tự hào và tiếp tục gìn giữ, phát huy những kết quả, truyền thống tốt đẹp được các thế hệ vun đắp.

Xã Nam Ban Lâm Hà sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo 2 địa phương; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương của Hà Nội để cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Từ nền tảng quan hệ được vun đắp qua 50 năm xây dựng Vùng kinh tế mới, Lâm Đồng và Hà Nội đang hướng tới một giai đoạn hợp tác mới với trọng tâm là tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho địa phương và doanh nghiệp 2 bên.