Lâm Đồng góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) tổ chức tọa đàm lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, qua hơn 3 năm thực hiện, Nghị định số 99 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm đã góp phần hoàn thiện khung pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, công khai, minh bạch thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, thực tiễn cũng phát sinh một số vướng mắc cần được điều chỉnh.

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc

Việc xây dựng nghị định mới nhằm thay thế Nghị định số 99 trên cơ sở những yêu cầu mới về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Dự thảo nghị định được xây dựng gồm 6 chương, 70 điều, trong đó, bổ sung 14 điều, lược bỏ 2 điều và sửa đổi, bổ sung, sắp xếp lại nhiều nội dung của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.

Các đại biểu tham dự

Dự thảo góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về đăng ký biện pháp bảo đảm; khắc phục các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tài chính, kinh doanh dựa trên công nghệ và nền tảng số.

Phó Phòng Hành chính tư pháp Lâm Đồng (Sở Tư pháp) Hoàng Lê Huân tham luận một số ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định

Tại tọa đàm, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tham gia tham luận, góp ý đối với dự thảo. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương, nhất là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, trách nhiệm quản lý nhà nước, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và xử lý hồ sơ.

Các ý kiến từ địa phương sẽ được tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, hướng tới xây dựng quy định phù hợp hơn với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và thực tiễn quản lý hiện nay.