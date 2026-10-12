Lâm Đồng góp ý các dự án luật trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí ĐBQH khóa XVI tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành cuộc họp

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11. Dự kiến, tại kỳ họp, Quốc hội thông qua 38 luật và 7 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Trong 9 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III/2026 ước đạt 9,65%, lũy kế 9 tháng ước đạt 8,51%.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt gần 26.000 tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 84.100 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ; toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng điều hành phần góp ý vào các dự án luật

Tại hội nghị, đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo công tác giám sát, phản biện xã hội trong 9 tháng năm 2026.

Theo đó, trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp 49 lượt ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết của Trung ương. Các kiến nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề: đất đai, tài nguyên và môi trường; hạ tầng giao thông, nguồn lực đầu tư công trình cấp thiết; tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chính sách xã hội và chính sách đối với lực lượng ở cơ sở.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung đóng góp ý kiến cho các dự án luật dự kiến trình kỳ họp. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đối với dự án Luật Đất đai sửa đổi, địa phương kiến nghị làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch, thống nhất cách xác định loại đất giữa các ngành, tránh chồng chéo khi thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng và đất đai.

Tỉnh cũng đề xuất cơ chế chuyển đổi linh hoạt các loại đất trong cùng một nhóm đất khi chuyển đổi công năng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm phù hợp tổng chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại cuộc họp

Đối với Luật Nhà ở, tỉnh kiến nghị cho phép điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh khi phát sinh dự án trọng điểm, dự án thu hút đầu tư đột xuất hoặc điều chỉnh quy hoạch làm thay đổi nhu cầu nhà ở. Đồng thời, bổ sung quy định về sử dụng nhà ở xã hội đối với người mua, tránh tình trạng cho thuê, cho mượn hoặc cho ở nhờ không phù hợp chính sách.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh góp ý vào dự thảo Luật Hình sự

Trong lĩnh vực tư pháp, góp ý Bộ luật Tố tụng hình sự, tỉnh đề xuất quy định việc kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm; làm rõ thời điểm tính thời hạn giải quyết nguồn tin và bổ sung thủ tục nhập, tách nguồn tin. Việc hỏi cung bị can được đề xuất thực hiện sau khi có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Đối với Bộ luật Hình sự, báo cáo kiến nghị nghiên cứu bổ sung tình tiết sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake hoặc công nghệ số khác để che giấu danh tính, giả mạo thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường góp ý vào dự án Luật Đất đai

Với Luật Xử lý vi phạm hành chính, tỉnh đề nghị làm rõ cách xác định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; thời hạn ra quyết định xử phạt trong trường hợp chuyển hồ sơ giữa các cơ quan; tiêu chí xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất.

Đồng chí Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng góp ý vào dự án Luật Nhà ở

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, tỉnh đề xuất điều chỉnh cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu để khuyến khích người lao động duy trì đóng bảo hiểm lâu dài; phân biệt hành vi trốn đóng có chủ đích, gắn với thủ đoạn gian dối và tình trạng chậm đóng do khó khăn tài chính khách quan…

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, giám sát và những vấn đề then chốt của đất nước. Nhiều dự án luật, nghị quyết có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng và phối hợp chặt chẽ để thông qua các ĐBQH thể hiện chính kiến, quan điểm của tỉnh trên diễn đàn Quốc hội. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, qua hơn 1 năm sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành hệ thống chính trị địa phương 2 cấp, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những vướng mắc, bất cập xuất phát từ thể chế pháp luật, gây khó khăn, hạn chế trong hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vận hành hệ thống chính trị địa phương 2 cấp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong góp ý, xây dựng chính sách; phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ĐBQH kịp thời truyền tải đến diễn đàn Quốc hội, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH hoạt động chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo các vấn đề liên quan đến kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đối với những vấn đề nổi cộm, tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kiến nghị. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Từng sở, ngành phải rà soát kỹ quy định hiện hành, xác định chính xác điểm nghẽn, phạm vi tác động và thẩm quyền giải quyết; đề xuất phương án cụ thể, kèm theo số liệu, hồ sơ và căn cứ pháp lý.

Đồng chí Võ Thành Công, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ góp ý các vấn đề liên quan đến quy định về sàn thương mại điện tử

Đối với các dự án luật dự kiến trình kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan được phân công cần góp ý trực tiếp vào từng quy định, làm rõ nội dung chưa hợp lý, hệ quả khi áp dụng và hướng sửa đổi, bổ sung. Trong thời gian Quốc hội thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời phản hồi khi Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiên cứu, phân loại, lựa chọn các vấn đề trọng tâm để tham gia tại phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và chuyển kiến nghị đến các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đề nghị các ĐBQH chủ động nghiên cứu hồ sơ, lựa chọn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn Lâm Đồng, chuẩn bị ý kiến có căn cứ, số liệu và kiến nghị rõ ràng; kết hợp tham gia xây dựng pháp luật với phản ánh những vấn đề phát triển của địa phương và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc; phân loại kiến nghị theo từng nhóm vấn đề, thẩm quyền giải quyết; hoàn thiện nội dung tổng hợp, bảo đảm rõ căn cứ, số liệu minh họa, rõ đề xuất, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.