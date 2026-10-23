Lâm Đồng gom 'từng hạt thóc' quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Ngày 23/10, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2026, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu.

Quang cảnh hội nghị

Vẫn còn nhiều địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra

Tại hội nghị, các địa phương tập trung báo cáo kết quả, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, những đơn vị, địa phương có kết quả thực hiện chậm so với mặt bằng toàn tỉnh đã giải trình nguyên nhân trước hội nghị.

Chủ tịch UBND xã Đắk Mil Nguyễn Quốc Dũng giải trình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Báo cáo về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND xã Đắk Mil Nguyễn Quốc Dũng thông tin, hầu hết các chỉ tiêu của địa phương đều đạt. Riêng giải ngân vốn đầu tư công còn thấp là do nguồn vốn mới bổ sung, kéo tỷ lệ hoàn thành xuống thấp.

"Với tổng vốn hơn 26,5 tỷ đồng, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện công tác đấu thầu đẩy nhanh tiến độ", ông Dũng cho biết.

Việc giao nguồn vốn mới bổ sung, kéo tỷ lệ giải ngân xuống thấp cũng là giải trình của Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, ông Mai Hồng Đăng.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

Theo ông Đăng, trong 9 tháng năm 2026, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 75%. Tuy nhiên, nguồn vốn mới bổ sung đã kéo tỷ lệ này xuống. Địa phương đang thúc đẩy việc ký kết hợp đồng, khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Kết quả công bố tại hội nghị, Phan Sơn là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm thấp của tỉnh. Trong khi nguồn vốn phân bổ cho địa phương không cao so với nhiều địa phương khác.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

"Tổng vốn bố trí năm 2026 cho xã hơn 500 triệu đồng. Đến nay, địa phương mới giải ngân được hơn 2/3 tổng vốn. Quá trình triển khai, địa phương gặp khó trong lựa chọn danh mục đầu tư", ông Đăng giải trình.

Đối với xã Tân Hà Lâm Hà, nguồn vốn lĩnh vực khoa học, công nghệ năm 2026 bố trí gần 1,9 tỷ đồng. Đến thời điểm hết tháng 6/2026, địa phương đã giải ngân đạt hơn 80%. Tuy nhiên, do xã chưa cập nhật vào hệ thống nên Sở Khoa học và Công nghệ không có số liệu chính thức.

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương đề xuất các xã, phường, đặc khu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết tâm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Trao đổi ý kiến với các địa phương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương nhấn mạnh, có rất nhiều chỉ tiêu liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, nguồn thu từ đất chưa đạt mốc 60% kế hoạch. Áp lực 40% còn lại rất lớn, trong khi chỉ còn hơn 60 ngày nữa là hết năm 2026.

"Các xã, phường, đặc khu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết tâm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Quá trình thực hiện, các địa phương liên hệ, bám sát các sở chuyên ngành để được giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh", ông Sương đề xuất.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần đóng góp vào tăng trưởng "2 con số"

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã thẳng thắn phê bình các địa phương có tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn chậm, nhất là giải ngân vốn đầu tư công.

Công trình, dự án sớm hoàn thiện, chủ thể được hưởng lợi đầu tiên chính là các địa phương. Do vậy, với vai trò là chủ đầu tư, các xã, phường chủ động, bám sát kế hoạch, tiến độ, cũng như đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh hoàn thiện dự án. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã biểu dương 10 địa phương có tốc độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm đầu trong tổng số 124 xã, phường, đặc khu. Đây chính là mô hình hay để các xã, phường trên địa bàn học hỏi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Tập trung tăng trưởng GRDP

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị đã tập trung dự báo dư địa, tập trung thực hiện các giải pháp, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số".

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

Báo cáo về giải pháp thực hiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, đơn vị đang tập trung giải ngân vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Việc phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tăng nguồn thu từ đất cũng được đẩy mạnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo thực hiện các giải pháp tăng thu từ đất

"Chúng tôi đang phấn đấu thu khoảng 3.400 tỷ đồng từ nguồn đất. Để hiện thực mục tiêu này, ngoài phối hợp với nhiều đơn vị, sở đã thành lập các tổ hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh làm sạch dữ liệu đất đai", ông Tân cho biết.

Liên quan đến lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất, hiện nay, thời tiết khá thuận lợi, nhiều công trình đã có khối lượng.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Tiến đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

"Các chủ đầu tư bám sát từng công trình, dự án, cũng như phối hợp với Kho bạc nhà nước khẩn trương nghiệm thu khối lượng để có kết quả giải ngân. Đối với những công trình trọng điểm dự kiến tháng 11/2026 đấu thầu thành công, các Ban Quản lý dự án làm thủ tục mở thầu ngay", ông Tiến đề nghị.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 từ 10% trở lên, trong quý IV/2026, Lâm Đồng phải tăng tối thiểu 12,88%. Cụ thể, tháng 11 phải tăng trưởng 12,43%; tháng 12 tăng trưởng đạt 14,47%.

Đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San cho biết, đơn vị tích cực triển khai các chương trình, sự kiện có sức hút lớn để kích cầu du lịch cuối năm.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San báo cáo các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của ngành 2 tháng cuối năm

"Để đạt mục tiêu thu hút 25 triệu khách vào cuối năm 2026, đơn vị đang nỗ lực thực hiện tốt các sự kiện lớn. Ngoài nỗ lực của ngành văn hóa, du lịch, đơn vị đề xuất các xã, phường nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp để hoàn thiện sản phẩm văn hóa, du lịch trong tỉnh", ông San đề xuất.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đang tăng tốc tốt nhưng không được chủ quan. Trong đó, đặc biệt lưu ý lĩnh vực quản lý, xử lý tài sản công, nhà, đất dôi dư.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương xử lý hiệu quả nhà, đất dôi dư

"Các địa phương phối hợp với sở chuyên ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đấu giá, cho thuê hoặc chuyển công năng sử dụng, tránh lãng phí tài sản Nhà nước", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các địa phương, đơn vị xây dựng lộ trình, tiến độ, người chủ trì xử lý, bảo đảm đạt yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trong thực hiện tăng trưởng "2 con số"

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, kịch bản tăng trưởng "2 con số" hiện đã phân bổ về cho từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương. Trên cơ sở này, mỗi đơn vị quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện.

"Cấp xã , phường, đặc khu phối hợp thống kê khu vực tính toán, thống nhất số liệu. Các sở, ngành cùng cơ quan thống kê tỉnh làm việc, thống nhất cách tính, giá trị cụ thể đóng góp vào GRDP", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu.

Tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiên quyết, mục tiêu GRDP 10% phải thực hiện, không thể điều chỉnh theo hướng thấp hơn. Sở Tài chính đã phân bổ chỉ tiêu cụ thể chi tiết cho các xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở này, các địa phương, đơn vị tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu này.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Tăng trưởng "2 con số" là nhiệm vụ số một của Lâm Đồng hiện nay. Tất cả chúng ta phải tập trung mọi nguồn lực, gom "từng hạt thóc" cho mục tiêu tăng trưởng. Quá trình thực hiện, các sở, ngành, địa phương thay đổi tư duy, đổi mới cách làm, vào cuộc với tinh thần và quyết tâm mức cao nhất. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, tăng trưởng "2 con số" là nhiệm vụ hàng đầu. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò số một cho tăng trưởng.

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng báo cáo giải ngân vốn đầu tư công của ngành, xử lý tài sản nhà, đất dôi dư của đơn vị

Do vậy, cuối năm là "thời điểm vàng" để các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh khối lượng, nâng tỷ lệ giải ngân. Các công trình, dự án phải tăng ca, tăng kíp, tranh thủ làm ngày, làm đêm để đạt tiến độ cao nhất.

UBND tỉnh sẽ cập nhật tiến độ hàng giờ, hàng ngày trên hệ thống. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là tiêu chí cứng để đánh giá, xếp loại nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân vào cuối năm.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh đề xuất cơ chế phối hợp giữa công an với các sở, ngành liên quan trong thực hiện làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, đối với nguồn thu sử dụng đất, các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Trong đó, người đứng đầu UBND tỉnh đặc biệt lưu ý trách nhiệm của các văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn. Các đơn vị tạo điều kiện về mặt thủ tục hành chính thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh tuyệt đối không cho phép cán bộ làm theo kiểu đối phó, "giấu" hồ sơ dẫn tới chậm trễ, tồn đọng.

Quang cảnh hội nghị

Về lĩnh vực tài sản công, nhà, đất dôi dư được xác định là cơ hội để tỉnh khai thác nguồn thu. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Tất cả phải được kích hoạt từ cơ sở để khai thác tiềm năng, thế mạnh tài sản Nhà nước, góp phần tăng thu ngân sách, phục vụ hoạt động tái đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội.