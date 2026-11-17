Sáng 17/11, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, bãi thải phục vụ hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng số 1, hai tuyến cao tốc có tổng chiều dài gần 140km, trong đó đoạn qua Lâm Đồng dài gần 128km, thuộc địa bàn 14 xã, phường.

Nhu cầu vật liệu của các dự án rất lớn. Trong đó, đoạn Tân Phú - Bảo Lộc cần khoảng 7,3 triệu m³ đất san lấp, 80.000m³ đá và hơn 11.000m³ cát xây dựng. Đoạn Bảo Lộc - Liên Khương cần khoảng 9,24 triệu m³ đất san lấp, 1,87 triệu m³ đá và 345.000m³ cát xây dựng.

Ông Võ Ngọc Minh Phát - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 cho biết, khó khăn hiện nay không phải thiếu mỏ vật liệu mà nhiều mỏ đã quy hoạch nhưng chưa được cấp phép. Một số mỏ đã cấp phép còn vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Giá cả, chi phí vật liệu tăng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ông Võ Ngọc Minh Phát - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tình hình vật liệu xây dựng phục vụ dự án trên địa bàn.

Đơn vị đề xuất Sở Công thương rà soát, thẩm định, sớm trình phê duyệt hồ sơ đánh giá hiệu quả bô xít; đồng thời, yêu cầu nhà thầu phối hợp chủ mỏ nâng công suất khai thác, mở rộng khu vực khai thác.

Đối với đoạn Bảo Lộc - Liên Khương, ông Dương Hoài Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cho biết, doanh nghiệp đang tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung các mũi thi công sau khi bị phê bình về tiến độ dự án.

Về bãi thải, dự án đã được chấp thuận khoảng 6 triệu m³ và đang đề xuất bổ sung. Doanh nghiệp kiến nghị thêm một vị trí mỏ rộng 12,15ha tại xã Ninh Gia, giao Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CC1 triển khai; đồng thời đề xuất nâng cấp 5 mỏ với trữ lượng khoảng 560.000m³.

Đối với đoạn Tân Phú - Bảo Lộc đã được bổ sung 14 vị trí bãi đổ thải và sẽ tiếp tục phối hợp địa phương rà soát, đề xuất thêm các vị trí phù hợp nhu cầu thực tế.

Phối cảnh cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Thông tin về nguồn cung, ông Huỳnh Duy Khôi - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, ngoài 18 điểm mỏ đã xác định trước đó, UBND tỉnh vừa ban hành thêm 3 quyết định bổ sung 11 điểm mỏ thuộc khu vực khoanh định không phải đấu thầu, gồm các mỏ đá, vật liệu và cát.

Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp đầu tư hai dự án chưa giới thiệu được đơn vị khai thác tại các vị trí này. Theo ông Khôi, thủ tục đối với các mỏ bổ sung đã được rút gọn, thuận lợi hơn nhiều so với quy trình cấp phép mỏ thông thường. Do đó, nhà đầu tư cần chủ động tìm kiếm, giới thiệu doanh nghiệp đủ năng lực để sớm triển khai.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng nhận định, Lâm Đồng không thiếu vật liệu xây dựng. Những vướng mắc về mỏ khai thác, bãi thải phần lớn thuộc trách nhiệm chủ động của nhà đầu tư nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

Các địa phương có dự án đi qua đề nghị doanh nghiệp chủ động rà soát bãi thải, nguồn vật liệu; tận dụng tối đa vật liệu đào đắp trên tuyến. Đồng thời, tăng cường giám sát vận chuyển vật liệu để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út khẳng định, vật liệu xây dựng trên địa bàn không thiếu. Vấn đề quan trọng là các đơn vị phải thay đổi cách làm, tăng cường phối hợp và thống nhất phương án triển khai. Nếu không có giải pháp căn cơ, tình trạng thiếu vật liệu sẽ tiếp tục tái diễn.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Công thương phối hợp Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 khẩn trương đánh giá tính khả thi của các mỏ được bổ sung trong khu vực khoanh định không phải đấu thầu. Mỏ nào đủ điều kiện cần sớm hoàn thiện pháp lý để đưa vào khai thác; những vị trí không khả thi phải loại bỏ và có phương án thay thế.

Đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án và nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động giới thiệu doanh nghiệp đủ năng lực, kinh nghiệm khai thác các điểm mỏ; làm việc với chủ mỏ để ký hợp đồng, nâng công suất khai thác.

Sở Công thương có trách nhiệm đồng hành, tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục pháp lý; phối hợp các đơn vị và địa phương kiểm tra thực tế, xác định những mỏ đủ điều kiện để khẩn trương cấp phép, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trường.