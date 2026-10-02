Lâm Đồng: Gỡ vướng các dự án để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Việc sớm tháo gỡ khó khăn cho các dự án sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế tỉnh tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.

Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp bauxite - alumin - nhôm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh tư liệu - minh họa: Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 180 dự án đầu tư (tổng vốn đầu tư hơn 200 nghìn tỷ đồng) ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Tỉnh cũng đã thành lập các Tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Đối với 180 dự án đang được tháo gỡ vướng mắc; trong đó, có 17 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương; các dự án còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đối với 180 dự án đang tiếp tục được xử lý liên quan đến nhiều lĩnh vực như: năng lượng, khu dân cư, khu đô thị, công nghiệp, thương mại, khoáng sản, du lịch, dịch vụ... Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch khoáng sản; cơ chế đối với các dự án BOT điện; thực hiện kết luận thanh tra; lựa chọn nhà đầu tư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất; chồng lấn rừng tự nhiên và quy hoạch; thủ tục khoáng sản, hạ tầng kết nối; năng lực nhà đầu tư và chính sách hỗ trợ đầu tư…

Hiện, các Tổ công tác đã được thành lập và đang triển khai ưu tiên xử lý ngay các dự án đã đủ căn cứ, dễ làm trước, khó làm sau, không chờ xử lý đồng loạt; đồng thời, tập trung giải quyết các dự án phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tỉnh xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không hợp thức hóa tồn tại, vi phạm; không bỏ qua nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm khắc phục hậu quả hoặc trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.

Để đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác phối hợp, chủ động rà soát, tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc; thực hiện nghiêm nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền”; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nội dung còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành việc xử lý đối với các dự án còn lại trong thời gian sớm nhất, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung rà soát các dự án (năng lượng, thương mại, dịch vụ…) chồng lấn quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia. Từ đó, xác định các dự án đủ điều kiện, chủ động hướng dẫn nhà đầu tư lập, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đến tài nguyên khoáng sản.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, nghiên cứu các quy định hiện hành để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định; đối với các dự án không đủ điều kiện thì tổng hợp, tham mưu đề xuất hướng xử lý theo quy định.

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng, do đó, việc khơi thông các dự án đầu tư ngoài ngân sách có vai trò rất quan trọng. Nhiều dự án trong lĩnh vực du lịch, đô thị, công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao nếu được tháo gỡ kịp thời sẽ tạo thêm nguồn thu ngân sách, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, Lâm Đồng đặt mục tiêu tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, sớm đưa các dự án đủ điều kiện trở lại triển khai, qua đó, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.