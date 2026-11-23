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Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận Công văn số 8196/CSKT-Đ5 ngày 17/11/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng, về việc giới thiệu cá nhân, tổ chức giám định tư pháp về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Căn cứ Công văn số 10347/SNNMT-VP ngày 21/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, về việc thực hiện các nội dung liên quan trưng cầu giám định thuộc lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; Công văn số 17874/SNNMT-VP ngày 19/11/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, về việc ý kiến về đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng liên quan giám định tư pháp.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm giới thiệu cá nhân, tập thể để Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng xem xét trưng cầu giám định tập thể như sau: Ông Nguyễn Đình Quốc Anh, Kiểm lâm viên chính, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương; ông Võ Văn Luân, Kiểm lâm viên chính, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt; ông Mông Tiến Dũng, Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà - các cá nhân này là người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đề nghị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Hà tạo điều kiện để công chức đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ./.