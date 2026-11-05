Lâm Đồng giao ban đầu tư nước ngoài năm 2026 khu vực phía Nam

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Đầu tư nước ngoài, VCCI - Chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác xúc tiến, quản lý đầu tư của 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, từ thành phố Huế đến tỉnh Cà Mau. Đây cũng là dịp triển khai hoạt động hợp tác năm 2026 giữa tỉnh Lâm Đồng và VCCI cũng như tăng cường phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, các địa phương trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghiêm Đình Hiếu, nêu rõ: “Trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển đa ngành, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghiêm Đình Hiếu phát biểu tại hội nghị

Các lĩnh vực được quan tâm thu hút đầu tư gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng; du lịch chất lượng cao; logistics; đô thị, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt chú trọng các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội”.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng

Lâm Đồng là địa phương có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ những lợi thế đặc sắc về cao nguyên, biển, tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, du lịch và công nghiệp. Cùng với lợi thế về vị trí, hệ thống giao thông và khả năng kết nối liên vùng, Lâm Đồng đang có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác, thu hút các nguồn lực đầu tư và phát triển các chuỗi giá trị có quy mô lớn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung trao đổi khó khăn, vướng mắc, những tồn tại trong công tác quản lý, thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua. Những bất cập của hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư nước ngoài hiện hành. Một số thắc mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp Lâm Đồng cũng được đại diện các cơ quan chức năng giải đáp, nêu định hướng giải pháp thực hiện. Đồng thời, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của tỉnh. Qua đó tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cục Đầu tư nước ngoài và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại hội nghị, Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thời gian tới.

Cục Đầu tư nước ngoài, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ hội nghị, ngày 6/11 sẽ diễn ra lớp tập huấn Xúc tiến đầu tư dành cho đối tượng là cán bộ phụ trách công tác xúc tiến, quản lý đầu tư thuộc Sở Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lâm Đồng có 5 dự án vốn đầu tư FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,71 triệu USD và có 4 dự án điều chỉnh với tổng vốn 59,5 USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 247 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 8.998,94 triệu USD. Ngoài ra, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với số vốn đầu tư đăng ký 24,84 triệu USD.