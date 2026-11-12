Lâm Đồng giám sát công tác thực hiện chính sách giáo dục dân tộc thiểu số tại Quảng Khê

Quang cảnh buổi làm việc

Xã Quảng Khê hiện có 7 cơ sở giáo dục với tổng số 5.801 học sinh, trong đó có 3.066 học sinh dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà trường rà soát đối tượng, triển khai các chế độ, chính sách, bảo đảm đúng quy định, công khai và kịp thời.

Đáng chú ý, chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP được triển khai cho 4.053 học sinh; chính sách hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP được thực hiện cho 911 học sinh.

Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tô Thị Nguyệt Thanh trao đổi về kết quả thực hiện chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Quảng Khê

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và hỗ trợ trẻ em từ 3 - 5 tuổi cũng được quan tâm triển khai. Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế, vận động các nguồn học bổng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cơ sở giáo dục phối hợp thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.

Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Khê Nguyễn Tiến Duẩn kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên địa bàn xã

UBND xã kiến nghị các cấp tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đồng thời xem xét nâng mức hỗ trợ chi phí học tập phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã Quảng Khê, các cơ sở giáo dục huy động thêm các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh

Đồng chí Đa Cát Vinh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh cũng đề nghị xã, các cơ sở giáo dục quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện dạy và học, tạo môi trường thuận lợi để học sinh dân tộc thiểu số được học tập, phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.