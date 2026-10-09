Lâm Đồng giảm hơn 43% đầu mối cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 5/9/2026, cả nước có 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555, tương ứng 50,6%. Việc sắp xếp cơ bản bảo đảm yêu cầu tinh gọn tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học, không làm gián đoạn quyền học tập của học sinh.

Tại Lâm Đồng, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 630 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, từ 1.453 xuống còn 823 cơ sở, tương ứng giảm 43,36%. Trong đó, bậc mầm non giảm 190 trường, tiểu học giảm 311 trường, THCS giảm 155 trường, THPT giảm 28 trường và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảm 2 cơ sở. Số trường liên cấp Tiểu học - THCS và THCS - THPT tăng 56 trường.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Cùng với việc tinh gọn mạng lưới, tỉnh đã rà soát, xác định giảm 959 vị trí cán bộ quản lý gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Toàn bộ 959 cán bộ quản lý chịu tác động từ việc sắp xếp đã được bố trí chuyển sang làm giáo viên.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã hoàn thiện tổ chức bộ máy, quyết định thành lập, con dấu và tài khoản, tạo điều kiện để các trường hoạt động từ đầu năm học 2026 - 2027.

Tuy nhiên, sau sắp xếp, quy mô học sinh, số lớp và phạm vi quản lý tại một số trường tăng đáng kể, có trường lên đến 101 lớp, có trường quản lý 13 điểm trường. Khoảng cách giữa trường chính và các phân hiệu tại một số địa bàn khá xa, gây khó khăn cho việc đi lại, phân công giảng dạy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với giáo viên.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Toàn tỉnh hiện còn thiếu 4.373 giáo viên và thừa cục bộ 578 giáo viên, chủ yếu ở cấp tiểu học, THCS và một số môn học đặc thù; nhiều trường có tình trạng dôi dư nhân viên kế toán, thủ quỹ, văn thư.

Đối với việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Lâm Đồng đang triển khai 5 dự án thuộc 2 giai đoạn. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Quảng Trực đạt khoảng 92% khối lượng theo hợp đồng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An đạt khoảng 98%. 2 trường thuộc giai đoạn 1 đã tổ chức dạy học, với 895 học sinh tại Trường Quảng Trực và 869 học sinh tại Trường Thuận An.

Song, một số hạng mục tại Trường Quảng Trực chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bố trí ăn, ở cho học sinh. Tại Trường Thuận An, công tác tổ chức nội trú, bán trú đã được triển khai, một số hạng mục ký túc xá tiếp tục được hoàn thiện. Đối với 3 trường thuộc giai đoạn 2 tại các xã: Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil, tiến độ thi công còn chậm và chưa đồng đều, với khối lượng thực hiện lần lượt đạt khoảng 4%, 11% và 7%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải hướng đến nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục, không thực hiện máy móc, cào bằng, cần bảo đảm đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học tốt hơn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành cơ sở giáo dục trên địa bàn; khẩn trương rà soát các trường có quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, nhất là những trường có trên 100 lớp, để kịp thời điều chỉnh nếu vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh; khẩn trương bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu lập mốc hoàn thành cụ thể cho từng trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình có khối lượng thực hiện dưới 80%.

Các địa phương và đơn vị liên quan phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian vừa tổ chức dạy học vừa thi công; không đưa các hạng mục chưa đủ điều kiện, chưa được nghiệm thu vào sử dụng.