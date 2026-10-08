Lâm Đồng giảm 630 đầu mối cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Sáng 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan, đánh giá kết quả sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 21/8/2026, toàn tỉnh đã giảm 630 đầu mối cơ sở giáo dục, từ 1.438 xuống còn 823 cơ sở, tương đương 43,36%.

Trong đó, khối mầm non giảm 190 trường, tiểu học giảm 311 trường, THCS giảm 155 trường, THPT giảm 28 trường và trung tâm GDNN-GDTX giảm 2 cơ sở. Số trường liên cấp tăng 56 trường.

Đối với đội ngũ quản lý, toàn tỉnh đã rà soát, xác định giảm 959 vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Toàn bộ 959 cán bộ quản lý chịu tác động sau sắp xếp đã được bố trí chuyển sang làm giáo viên.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã hoàn thiện tổ chức bộ máy, con dấu, tài khoản và cơ bản xử lý các vấn đề về hành chính, tài sản, cơ sở vật chất để hoạt động từ đầu năm học 2026-2027.

Ở khối giáo dục nghề nghiệp, số trường công lập trực thuộc tỉnh giảm từ 4 xuống còn 3 trường, gồm Trường Cao đẳng Đà Lạt, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Sĩ Thành báo cáo tại cuộc họp.

Sau sắp xếp, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn diễn ra giữa các trường, địa bàn và môn học. Toàn tỉnh hiện còn thiếu 3.856 giáo viên, chủ yếu ở cấp tiểu học, THCS và một số môn đặc thù.

Ngành Giáo dục đang thực hiện các giải pháp tăng cường, biệt phái, điều tiết giáo viên giữa các trường, dạy liên trường và vận động giáo viên dạy tăng giờ.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Nội vụ, các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát nhu cầu để xây dựng phương án tuyển dụng đối với những vị trí thực sự còn thiếu.

Tại cuộc họp, các đơn vị cũng phản ánh những khó khăn sau sắp xếp như quy mô trường tăng, áp lực quản trị và cơ sở vật chất; khoảng cách giữa các phân hiệu, điểm trường còn lớn; một số nhân viên cần được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu mới.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bình Thuận báo cáo tình hình đơn vị sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm hệ thống giáo dục vận hành ổn định, hiệu quả, không dừng ở việc hoàn thành tổ chức bộ máy.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp các sở, ngành, địa phương hoàn thành việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo Nghị quyết 37/2026/NQ-CP; xử lý các trường hợp còn vướng, bảo đảm phù hợp vị trí việc làm, chuyên môn, cấp học và nhu cầu thực tế.

Việc điều động, luân chuyển giáo viên phải đúng quy định, công khai, minh bạch, công bằng và nhân văn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ. Các địa phương phải rà soát kỹ, xây dựng lộ trình và thời hạn thực hiện cụ thể.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát thực chất cơ sở vật chất, nhất là các trường quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu; xác định nhu cầu sửa chữa, cải tạo, xây mới và bố trí kinh phí phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kết luận cuộc họp.

Sở Tài chính được giao tham mưu bảo đảm kinh phí, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng sau sắp xếp.

Đối với 3 trường cao đẳng công lập, tỉnh yêu cầu rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2031 phù hợp nhiệm vụ mới, gắn đào tạo với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhu cầu doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu ngành Giáo dục tiếp tục rà soát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, tập trung xử lý những vấn đề còn tồn tại để hệ thống giáo dục hoạt động ổn định, hiệu quả.