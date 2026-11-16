Lâm Đồng giải thể Trung tâm Y tế khu vực La Gi và Bắc Bình

Trung tâm Y tế khu vực La Gi. (Ảnh: Tư liệu)

Theo đó, quyết định giải thể Trung tâm Y tế khu vực La Gi chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2026 và Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình chính thức có hiệu lực từ ngày 13/11/2026.

Thời gian chuyển tiếp đối với cả 2 đơn vị kéo dài từ ngày văn bản có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2026. Trong giai đoạn này, Trung tâm Y tế khu vực La Gi và Bắc Bình tiếp tục duy trì hoạt động bình thường theo chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện công tác bàn giao. Đặc biệt không để gián đoạn hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh cũng như đội ngũ viên chức, người lao động.

Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình. (Ảnh: Tư liệu)

Để quá trình chuyển giao diễn ra thông suốt, chặt chẽ, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo 2 trung tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, các đơn vị phải lập danh mục, hồ sơ bàn giao chức năng, nhiệm vụ cho cơ quan tiếp nhận nhằm bảo đảm tính liên tục, không bỏ sót công việc. Về nhân sự, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp và bố trí lại đội ngũ theo đúng quy định pháp luật cùng Đề án số 1387/ĐA-SYT và Đề án số 1388/ĐA-SYT.

Song song đó, công tác kiểm kê, đối chiếu số liệu tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và xử lý công nợ phải được tiến hành nghiêm túc. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ liên quan, 2 đơn vị sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, làm thủ tục thu hồi con dấu và đóng tài khoản theo quy định.