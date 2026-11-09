Lâm Đồng giải đáp việc xây lò sấy cà phê trên đất nông nghiệp

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Nông dân cần hướng dẫn rõ để đầu tư

Ông Mai Văn Ba, Chi hội trưởng nông dân tổ dân phố 7 Lộc Phát, phường 1 Bảo Lộc, phản ánh địa phương có diện tích cà phê khá lớn, nhiều hộ đang đầu tư lò sấy để chủ động sơ chế sau thu hoạch.

Theo ông Ba, lò sấy giúp giảm phụ thuộc vào thời tiết, giảm công phơi và hỗ trợ bảo đảm chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, người dân còn lúng túng khi xác định loại đất được xây dựng, tính chất công trình, điều kiện và thủ tục phải thực hiện.

Một vấn đề được các hộ quan tâm là sự khác nhau giữa lò sấy phục vụ sản phẩm của gia đình với cơ sở nhận sấy thuê, kinh doanh dịch vụ. Các yêu cầu về xây dựng, xử lý chất thải, khí thải, bụi, tiếng ồn và phòng cháy, chữa cháy cũng cần được hướng dẫn cụ thể.

Từ thực tế này, hội viên nông dân đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ quy định áp dụng cho từng loại hình, quy mô, giúp người dân có căn cứ chuẩn bị trước khi đầu tư.

Xây dựng phải đáp ứng điều kiện sử dụng đất

Trong văn bản trả lời ý kiến nông dân phục vụ hội nghị đối thoại năm 2026, thuộc chương trình “Tháng nghe dân nói”, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng viện dẫn quy định về công trình phục vụ sơ chế, bảo quản nông sản tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP về đất trồng lúa.

Từ đó, Chi cục cho rằng có thể xác định lò sấy cà phê là công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Người dân được xây dựng lò sấy sơ chế cà phê trên đất nông nghiệp theo quy mô, diện tích quy định tại Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định này được ban hành ngày 10/8/2026, có hiệu lực từ ngày 20/8/2026, trong đó quy định điều kiện và diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Theo quy định, khu đất phải được đăng ký đất đai, có diện tích từ 500 m² trở lên, gồm một thửa hoặc nhiều thửa liền kề của cùng người sử dụng. Việc xây dựng không thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất; không ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, đê điều, giao thông nội đồng và diện tích sản xuất liền kề. Đất trồng lúa có yêu cầu áp dụng riêng.

Hạn mức diện tích công trình được xác định theo quy mô khu đất. Công trình có thể bố trí tại một hoặc nhiều vị trí trong khu đất, nhưng tổng diện tích sử dụng phải nằm trong hạn mức.

Như vậy, việc được xác định là công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp không đồng nghĩa mọi lò sấy đều được xây dựng trên mọi loại đất nông nghiệp. Từng trường hợp phải được đối chiếu với điều kiện sử dụng đất, mục đích hoạt động và các quy định liên quan.

Phải bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý chất thải

Về an toàn thực phẩm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật viện dẫn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xử lý chất thải theo pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo nội dung trả lời, lò sấy phục vụ hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ đều phải tuân thủ yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, cần phân biệt nghĩa vụ bảo đảm an toàn với điều kiện, thủ tục áp dụng cho từng loại hình. Luật An toàn thực phẩm có quy định về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Điều 19 và quy định riêng đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ tại Điều 22. Vì vậy, không thể từ nghĩa vụ chung kết luận mọi cơ sở đều thực hiện cùng một bộ thủ tục.

Những nội dung người dân đề nghị làm rõ về thủ tục xây dựng, khí thải, bụi, tiếng ồn, phòng cháy, chữa cháy và cơ quan hướng dẫn vẫn cần được đối chiếu theo quy mô, công nghệ và địa điểm cụ thể của lò sấy. Văn bản trả lời được cung cấp chưa nêu đầy đủ các thủ tục này.