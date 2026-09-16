Lâm Đồng: Giá giảm sâu, nhà vườn dồn sức cho thanh long mùa nghịch

Thời điểm này nhiều diện tích thanh long ở phía Đông Lâm Đồng đồng loạt cho thu hoạch rộ cuối vụ thuận, khiến sản lượng trái tươi tăng mạnh. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giá thanh long trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang giảm sâu, xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Không dồn sức quá nhiều cho vụ chính, một số nhà vườn chủ động chọn thời điểm cho trái, chọn lứa để giữ lại, chọn thị trường tiêu thụ phù hợp.

Đây cũng là cách người nông dân thích ứng với thị trường, giảm rủi ro và chuẩn bị cho vụ thanh long nghịch vụ với nhiều kỳ vọng hơn.

Ông Nguyễn Tánh ở thôn 5, xã Hàm Liêm, có thâm niên canh tác cây thanh long. Đây là cây trồng từng mang lại nguồn thu nhập khá cho ông cũng như bà con trong vùng.

Tuy nhiên, thời gian qua, giá thanh long rơi vào tình trạng bấp bênh, người dân cũng không biết đâu mà tính toán mùa vụ.

Chi phí sản xuất ngày càng cao, trong khi không có điều kiện chăm sóc, gia đình ông quyết định cắt giảm diện tích từ 1.000 trụ xuống còn 750 trụ.

Vụ chính năm nay, ông Tánh chủ động bẻ búp, không nuôi trái, chỉ giữ lại hàng đẹp để bán cho doanh nghiệp xuất khẩu. Còn những lứa ít trái hoặc phát triển không đồng đều được tỉa bỏ ngay từ khi còn búp non.

Đây được xem là giải pháp giúp cây tập trung dinh dưỡng, hạn chế nấm bệnh trong mùa mưa, nâng cao chất lượng trái và giá trị sản xuất. Đồng thời, gia đình ông tập trung chong đèn kích thích thanh long ra hoa trái vụ, chủ động phòng trừ sâu bệnh, nhất là đốm nâu, ốc sên.

"Giá thanh long liên tục giảm vì các vườn thu hoạch rộ cuối vụ, áp lực tiêu thụ trái tươi tăng cao. Hy vọng vài ngày tới, nhất là dịp Tết Trung thu, khi thị trường tiêu thụ mạnh, giá sẽ tăng lên, nông dân bán được giá để có mùa thanh long ngọt," ông Nguyễn Tánh chia sẻ.

Nhà vườn thu hoạch thanh long cuối mùa chính vụ, chuẩn bị bước vào vụ nghịch. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Tại các vùng chuyên canh thanh long lớn như xã Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Tuyên Quang, Hàm Thuận Nam, Hàm Thắng…, hiện giá thanh long ruột trắng hàng mùa được thu mua tại vườn với giá từ 2.000-5.000 đồng/kg.

Thanh long ruột đỏ có giá dao động từ 10.000-15.000 đồng/kg, tùy vào sản lượng và chất lượng trái từng vườn.

Theo nhiều nhà vườn, thời điểm này, nhiều diện tích thanh long đồng loạt cho thu hoạch rộ cuối vụ thuận, khiến nguồn cung tăng mạnh. Trong khi đó, tiêu thụ thanh long vẫn phụ thuộc khá lớn vào xuất khẩu, chủ yếu là thị trường Trung Quốc.

Sức tiêu thụ chậm, giá liên tục giảm. Trước đó, tháng 7 và đầu tháng 8, giá thanh long vụ mùa ở mức dao động khoảng 8.000-15.000 đồng/kg, có thời điểm 20.000 đồng/kg.

Ông Lê Trung Thành ở tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng hiện có 600 trụ thanh long. Dự đoán trước tình hình hàng sẽ "dội" vì cung vượt cầu nên gia đình ông chỉ sản xuất và cho ra trái một nửa diện tích. Tuy nhiên, lứa bán thanh long đầu tiên của vườn ông cũng chỉ đạt ở mức 2.000 đồng/kg.

Theo ông Thành, thanh long chính vụ thường kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 9 dương lịch hằng năm. Sản xuất vụ thuận tuy chi phí thấp, ít tốn công tưới, chong đèn nhưng lại rơi vào mùa mưa nên cây dễ sinh sâu bệnh, nấm.

Chất lượng trái không đồng đều, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính. Với hàng mùa, nếu giá thanh long ở mức dao động từ 7.000-8.000 đồng/kg thì nông dân mới thu hồi được vốn và có lãi để đầu tư tiếp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang duy trì trên 25.800 ha thanh long với sản lượng ước đạt hơn 560.000 tấn/năm, chủ yếu tập trung tại các địa phương phía Đông của tỉnh; trong đó, diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt hơn 10.000 ha; theo tiêu chuẩn GlobalGAP trên 3.000 ha./.