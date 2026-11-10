Trong 2 ngày (9 và 10/11), Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026, tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi.

Gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

Theo báo cáo tổng hợp của ngành Công Thương 11 tỉnh, thành phố trong khu vực, Lâm Đồng nằm trong nhóm 9 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%. Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng của hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo và lĩnh vực sản xuất, phân phối điện tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Cùng với công nghiệp, hoạt động thương mại của Lâm Đồng cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng 19,4% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2.879 triệu USD, tăng 5%.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, dịp này cũng là cơ hội tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên, khai thác tiềm năng kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Tại hội nghị, ngành Công Thương các địa phương tập trung trao đổi kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, phương hướng năm 2027 và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, thương mại, xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại.

Việc tham dự hội nghị là dịp để Sở Công Thương Lâm Đồng trao đổi kinh nghiệm quản lý, tăng cường kết nối với các địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,53%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2.879 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.