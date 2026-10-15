Lâm Đồng gấp rút nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trước Festival Hoa Đà Lạt 2026

Trước thềm Festival hoa Đà Lạt 2026, các phường khu vực trung tâm của Lâm Đồng đang đẩy nhanh rà soát tiến độ nâng cấp, dặm vá, tu sửa các tuyến đường nội đô

Khắc phục những tuyến đường xuống cấp

Tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm Đà Lạt, tình trạng mặt đường bong tróc, xuất hiện ổ gà, đọng nước sau mưa gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số tuyến đã được dặm vá nhưng nhanh chóng xuống cấp trở lại, đặt ra yêu cầu sửa chữa đồng bộ, gắn với kiểm tra hệ thống thoát nước.

Mặt đường tại khu vực vòng xoay Nguyên Tử Lực - Trần Quốc Toản, giáp hồ Xuân Hương xuống cấp đang được các đơn vị sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn giao thông sáng 13/10

Tình trạng này được ghi nhận tại khu vực vòng xoay Nguyên Tử Lực - Trần Quốc Toản, các tuyến Hoàng Diệu, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Hải Thượng và đoạn dốc Hùng Vương giao với đường Yersin.

Tại đường Trạng Trình, từ khu vực giáp hồ Xuân Hương đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Trạng Trình, mặt đường gồ ghề, một số đoạn cống thoát nước hư hỏng, thiếu nắp đậy, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Một đoạn ngắn trên đường Phan Bội Châu - tuyến đường trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt mặt đường gồ ghề, bắt đầu xuống cấp

Ông Võ Đình Lâm, người dân ở đường Vạn Kiếp, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, tuyến đường đã được sửa chữa nhỏ lẻ một vài lần và nhanh chóng xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, vũng nước đọng. Người dân mong cơ quan chức năng sớm khắc phục, nâng cấp lớn hơn, kết hợp mở rộng lòng đường trong thời gian tới.

Đường Trạng Trình, phường Lâm Viên - Đà Lạt gồ ghề, xuống cấp, cống thoát nước hai bên thiếu nắp đậy, cần sớm được khắc phục để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị

Theo ghi nhận, tại khu vực giao đường Yersin với đường Hùng Vương, hệ thống thoát nước cũng cần được kiểm tra, đánh giá. Nước mưa không thoát kịp có thể ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường, khiến lớp nhựa mới nhanh hư hỏng.

Trong khi đó, tại một số tuyến đường khác, việc sửa chữa lòng đường, vỉa hè và xử lý các vị trí đọng nước cũng được người dân kiến nghị thực hiện sớm.

Trước thực trạng này, các địa phương đang rà soát những điểm hư hỏng, triển khai dặm vá trước mắt, đồng thời đẩy nhanh các dự án nâng cấp, cải tạo có quy mô lớn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp lễ hội.

Người dân mong các tuyến đường xuống cấp tại khu vực trung tâm Đà Lạt sớm được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày. Trong ảnh, một đoạn ngắn đường Mai Xuân Thưởng vướng giải phóng mặt bằng chưa được thi công thông tuyến

Đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, việc nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị đang được các địa phương tập trung triển khai.

Theo ông Nguyễn Dương Trung Hữu, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hương - Đà Lạt, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương để địa phương triển khai 2 dự án giao thông trên đường Lê Thị Hồng Gấm và Lê Văn Tám, với tổng vốn khoảng 15 tỷ đồng.

Các đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực sửa chữa mặt đường tại khu vực vòng xoay Nguyên Tử Lực - Trần Quốc Toản

Hiện đường Lê Thị Hồng Gấm đang được nâng cấp lòng đường và vỉa hè. Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành công trình trước Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư thảm nhựa, cải tạo vỉa hè 9 tuyến đường, trong đó khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt có 8 tuyến, với tổng kinh phí khoảng 51 tỷ đồng. Trên đường Hồ Tùng Mậu, các đơn vị cũng đang khẩn trương sửa chữa, dặm vá và thảm nhựa những đoạn hư hỏng.

Đường Lê Thị Hồng Gấm đang được nâng cấp lòng đường và vỉa hè, góp phần chỉnh trang diện mạo khu vực trung tâm Đà Lạt trước Festival Hoa Đà Lạt 2026

Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, ông Nguyễn Nam Thắng, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cho biết, từ đầu năm 2026, địa phương đã phê duyệt kế hoạch dặm vá thường xuyên các tuyến đường có dấu hiệu xuống cấp trong thời gian chờ triển khai những dự án nâng cấp quy mô lớn hơn.

Gói sửa chữa trị giá 499 triệu đồng tại các tuyến: Hoàng Văn Thụ, Thi Sách, Hai Bà Trưng và một số tuyến đường khác đang được tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn thành trước Festival Hoa. Riêng dự án Thảm nhựa, nâng cấp đường Hoàng Diệu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư cũng đang được triển khai theo kế hoạch.

Công nhân thi công các hạng mục chỉnh trang vỉa hè trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo ghi nhận ngày 14/10, tại một số tuyến đường thuộc các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt và Cam Ly - Đà Lạt, máy móc, nhân công được huy động để cào bóc lớp nhựa cũ, sửa chữa mặt đường và hoàn thiện các hạng mục liên quan.

Tại vòng xoay Nguyên Tử Lực - Trần Quốc Toản, các đơn vị đang xử lý những vị trí hư hỏng, dặm vá mặt đường nhằm cải thiện điều kiện lưu thông. Việc tổ chức thi công được yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân và hoạt động đi lại của du khách.

Các đơn vị khẩn trương sửa chữa, dặm vá mặt đường Hồ Tùng Mậu sáng 14/10, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông trong khu vực trung tâm

Công tác tổ chức thi công đang được các đơn vị triển khai được tính toán phù hợp với điều kiện thời tiết cuối mùa mưa 2026, hạn chế tình trạng mặt đường nhanh chóng xuống cấp sau sửa chữa.

Tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh hoàn thiện công trình

Bên cạnh các dự án đang triển khai, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại những công trình đã được bố trí vốn là yêu cầu cấp thiết nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Công tác dặm vá, sửa chữa những vị trí hư hỏng trên các tuyến đường thuộc các phường trung tâm Đà Lạt được triển khai nhằm bảo đảm an toàn giao thông trước mùa lễ hội

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Mai Xuân Thưởng, phường Lâm Viên - Đà Lạt có tổng mức đầu tư hơn 26,1 tỷ đồng, chiều dài hơn 620m. Đến nay, 66/67 hộ dân đã đồng thuận hiến đất để thực hiện dự án.

Các hạng mục chính như: thảm nhựa, thoát nước và điện chiếu sáng đạt khoảng 82 - 95% khối lượng. Tuy nhiên, công trình chưa thể hoàn thiện đồng bộ do còn vướng khoảng 49m mặt bằng của 1 hộ gia đình.

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Mai Xuân Thưởng có tổng mức đầu tư hơn 26,1 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để hoàn thiện đoạn còn lại

Tại vị trí chưa được bàn giao, đơn vị thi công mới làm đường đất tạm rộng khoảng 4m. Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, gây khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt đối với học sinh và người điều khiển xe máy.

Ông Đặng Trịnh Hùng, người dân đường Mai Xuân Thưởng cho biết, nhiều hộ đã đồng thuận hiến đất với mong muốn có tuyến đường rộng rãi, thuận tiện hơn. Người dân mong các cơ quan chức năng tiếp tục vận động, tìm giải pháp tháo gỡ phần mặt bằng còn lại để công trình sớm hoàn thành.

Các đơn vị chức năng tiếp tục tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại nút giao ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh - Yersin để đẩy nhanh tiến độ mở rộng nút giao, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

Tại nút giao ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh - Yersin, thuộc phường Lâm Viên - Đà Lạt, sau thời gian vận động, các hộ dân còn lại đã bàn giao mặt bằng để phục vụ việc mở rộng nút giao và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Các đơn vị đang đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2026.

Việc người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng tạo điều kiện để các công trình được triển khai thuận lợi, từng bước hoàn thiện hạ tầng tại những khu vực có mật độ phương tiện cao.

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang vỉa hè và hoàn thiện các công trình góp phần xây dựng đô thị Đà Lạt khang trang trước thềm Festival Hoa lần thứ XI năm 2026

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 là dịp để địa phương rà soát, cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và tham quan của người dân, du khách.

Việc hoàn thành các công trình theo kế hoạch, kết hợp xử lý những điểm xuống cấp và cải thiện cảnh quan sẽ góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, phục vụ tốt hơn người dân và du khách trong mùa Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Dự án Nâng cấp đường các tuyến nội đô đang được triển khai, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và cảnh quan đô thị các phường khu vực Đà Lạt