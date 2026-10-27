Lâm Đồng: Gấp rút khắc phục sạt lở trên đèo Prenn, bảo đảm an toàn giao thông

Các phương tiện triển khai hạ mái taluy dương trên đèo Prenn, đoạn từ Km224+900 đến Km225+250 (từ cầu cạn Đatanla hướng lên gần cổng Khu du lịch thác Đatanla). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chuẩn bị cho dịp lễ hội cuối năm, các lực lượng thi công đang gấp rút triển khai phương án khắc phục bờ taluy có nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn - cửa ngõ chính vào trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) theo hướng Quốc lộ 20.

Theo ghi nhận ngày 27/10, các đơn vị thi công đã đưa nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng cùng nhân lực triển khai thi công hạng mục khắc phục sạt lở đoạn từ Km224+900 đến Km225+250 trên tuyến đèo Prenn (thuộc phường Xuân Hương-Đà Lạt).

Hiện nay, đơn vị thi công đã cho hạ những cây thông có nguy cơ ngã đổ, lấy mặt bằng để hạ tải khối đất đá rất lớn trên phía taluy dương cao hàng chục mét.

Đoạn tuyến thi công kéo dài khoảng 1km, từ cầu cạn Đatanla hướng về cổng Khu du lịch thác Đatanla. Để phục vụ thi công, hai trong bốn làn đường đèo Prenn được lập rào chắn bằng các tấm tôn ngăn ngừa đất, đá từ phía taluy rơi xuống. Hai làn đường còn lại dành cho các phương tiện di chuyển bình thường theo hai hướng qua đoạn đường đang thi công.

Đồng thời, đơn vị thi công cũng lắp đặt bảng cảnh báo ở hai đầu, hệ thống đèn báo hiệu ban đêm, biển hạn chế tốc độ 40 km/h qua đoạn tuyến đang thi công nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, qua khảo sát tại đoạn tuyến nêu trên, mái taluy đào có chiều cao khoảng 20-25m, chiều dài khoảng 120m. Tầng địa chất xen lẫn đá mồ côi, đã mất ổn định tổng thể.

Do đó, phương án đề xuất khắc phục nguy cơ sạt lở là bạt hạ mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt, gia cố mái taluy bằng hệ lưới thép xoắn kép gia cường, định vị bằng đinh neo thép với chiều dài dự kiến 6m, mật độ ô 2 x 2 m.

Trước đó, sau hàng loạt vụ việc đất đá sạt lở, tràn xuống mặt đường đèo Prenn trong mùa mưa năm 2026, ngày 8/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai đoạn Km224+900 đến Km225+250 trên đường đèo Prenn.

Công trình khắc phục có kinh phí dự kiến khoảng 16 tỷ đồng, thời gian thi công trong khoảng 4 tháng, qua đó khắc phục hư hỏng, sửa chữa mái taluy, bảo vệ công trình đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong cao điểm mùa lễ hội, lễ Tết sắp tới./.