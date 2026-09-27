Lâm Đồng gấp rút chuẩn bị nguồn hoa cho Festival Hoa Đà Lạt 2026

Công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tất bật xuống giống các loại hoa phục vụ trưng bày Festival Hoa Đà Lạt 2026

Từ những vườn ươm đến phố hoa

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, công tác chuẩn bị nguồn hoa đang được triển khai khẩn trương. Đây là một trong những đơn vị cung cấp hoa, cây cảnh phục vụ trang trí đô thị, xây dựng các tiểu cảnh và nhiều chương trình trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Theo lãnh đạo công ty, đơn vị được đặt hàng khoảng 67.500 chậu hoa các loại phục vụ Festival. Trong đó có nhiều chủng loại hoa đặc trưng, với màu sắc đa dạng như: viola vàng, dạ yến thảo trắng, hồng, vàng, đỏ, panse nhiều màu, xác pháo đỏ...

Để có được những chậu hoa đạt yêu cầu khi đưa ra các tuyến phố, công viên, quảng trường và không gian trưng bày, công việc đã được triển khai từ nhiều tháng trước. Từ khâu lựa chọn giống, ươm hạt, chăm sóc cây con đến theo dõi sinh trưởng, tạo tán, điều chỉnh thời điểm ra hoa đều được thực hiện theo từng giai đoạn.

Hàng chục ngàn chậu hoa các loại đang được các đơn vị gấp rút chuẩn bị phục vụ trưng bày tại Festival Hoa Đà Lạt 2026

Thời điểm này, tại các khu vực sản xuất, những cây hoa còn nhỏ đang được chăm sóc kỹ lưỡng để bảo đảm khi đưa vào trang trí sẽ có độ đồng đều, màu sắc đẹp, cây khỏe và phù hợp với thời gian tổ chức từng chương trình.

Anh Đỗ Quang Huy, công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cho biết, các khâu chăm sóc, tưới nước, theo dõi sinh trưởng và tạo dáng cho cây được thực hiện thường xuyên. Mỗi loại hoa có đặc điểm sinh trưởng khác nhau nên việc chăm sóc phải phù hợp, nhất là trong việc tính toán thời gian để hoa nở đúng dịp.

Hàng chục ngàn chậu hoa các loại đang được các đơn vị gấp rút chuẩn bị phục vụ trưng bày tại Festival Hoa Đà Lạt 2026

Đây cũng là yêu cầu quan trọng đối với nguồn hoa phục vụ Festival, bởi hoa không chỉ cần đẹp mà còn phải đồng đều về màu sắc, kích thước, thời gian nở và khả năng duy trì trong điều kiện trưng bày ngoài trời.

Bên cạnh 67.500 chậu hoa phục vụ Festival, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt còn chuẩn bị khoảng 100.000 túi chậu để phục vụ việc tu bổ, thay thế và làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí quan trọng trên địa bàn. Việc chuẩn bị nguồn dự phòng này nhằm duy trì cảnh quan luôn tươi mới, hạn chế tình trạng các tiểu cảnh xuống sắc trong thời gian lễ hội kéo dài.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 31/12/2026, trong khi nhiều hoạt động dự kiến được khởi động từ tháng 11 và không khí lễ hội tiếp tục được lan tỏa đến sau Tết Nguyên đán. Vì vậy, việc sản xuất hoa phải được tính toán theo từng thời điểm, từng chương trình và từng không gian trưng bày.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt còn chuẩn bị khoảng 100.000 túi chậu để phục vụ việc tu bổ, thay thế và làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí quan trọng trên địa bàn

Đằng sau những tuyến phố ngập sắc hoa trong những ngày Festival là cả một quá trình chuẩn bị âm thầm nhưng công phu của người trồng hoa. Từ những hạt giống, cây con trong vườn ươm, các đơn vị phải tính toán để tạo nên những lứa hoa đạt chất lượng cao, sẵn sàng khoe sắc đúng thời điểm lễ hội.

Hoa và tiểu cảnh tạo nên sức hút Festival

Đối với một lễ hội mang thương hiệu như Festival Hoa Đà Lạt, hoa không đơn thuần là vật liệu trang trí mà chính là yếu tố tạo nên không gian, cảm xúc và dấu ấn riêng của sự kiện.

Từ những tuyến đường trung tâm, công viên, quảng trường đến các khu vực quanh hồ Xuân Hương, những chậu hoa và tiểu cảnh được kỳ vọng tạo nên các điểm nhấn để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh.

Các đơn vị đưa chậu hoa, cây cảnh thay thế và làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí quan trọng trên địa bàn

Tại các phường của Đà Lạt, công tác chỉnh trang đô thị, trồng hoa, cây xanh cũng đang được đẩy mạnh. Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” được triển khai nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng trong việc tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp và giàu sắc hoa.

Nhiều công trình hoa, tiểu cảnh quy mô lớn đang được chuẩn bị, hướng tới hoàn thành vào cuối năm. Festival lần thứ XI cũng chú trọng yếu tố xanh, gắn với định hướng phát triển bền vững và hình ảnh “Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh”.

Các đơn vị đưa chậu hoa, cây cảnh thay thế và làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí quan trọng trên địa bàn

Trong tổng thể các không gian đó, “Không gian hoa” do Hiệp hội Hoa Đà Lạt đề xuất được xác định là một điểm nhấn trực quan. Không gian được bố trí tại khu C, đối diện Chùa Quan Thế Âm trên đường Trần Quốc Toản, với diện tích khoảng 500 m², mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, dự kiến diễn ra từ ngày 18/12/2026 đến 3/1/2027.

Điểm đặc biệt của không gian này là giới thiệu nhiều giống hoa và lá trang trí mới, trong đó có những giống mới được các doanh nghiệp nhập khẩu, giống có bản quyền năm 2025 cùng các sản phẩm của hội viên Hiệp hội Hoa Đà Lạt.

Các loại hoa dự kiến được sử dụng khá phong phú như: Arum, cúc, hồng, trạng nguyên, sống đời, cát tường, hướng dương, Viking Begonia, huệ tây, hạnh phúc, hồ điệp, vũ nữ, địa lan cùng nhiều loại lá trang trí, lá màu.

Để duy trì vẻ đẹp của không gian hoa trong suốt thời gian diễn ra Festival, Hiệp hội ưu tiên sử dụng các loại hoa chậu có thời gian trưng bày dài ngày. Với những loại hoa chỉ duy trì được từ 3 - 7 ngày, phương án thay thế được chuẩn bị từ trước nhằm bảo đảm các tiểu cảnh luôn tươi mới.

Các đơn vị chăm sóc hoa lan hồ điệp phục vụ trưng bày tại các vị trí xây dựng tiểu cảnh

Theo ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Hiệp hội dự kiến huy động hơn 20,7 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ để triển khai nhiều chương trình, trong đó trọng tâm là tạo thêm những không gian hoa đặc sắc, quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt - Lâm Đồng và kết nối sản xuất, tiêu thụ.

Không gian hoa dự kiến có kinh phí xây dựng các tiểu cảnh hơn 1,5 tỷ đồng, với mục tiêu huy động ít nhất 80% từ hội viên và đối tác. Công tác chuẩn bị, thi công, bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện theo từng giai đoạn, nhằm bảo đảm chất lượng hoa, cảnh quan và điều kiện phục vụ du khách.

Với lợi thế về độ cao, khí hậu mát mẻ, biên độ nhiệt ngày - đêm phù hợp, lan hồ điệp trồng tại Lâm Đồng có cánh hoa lớn, màu sắc tươi, thời gian trưng bày dài

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI đang đến gần, đồng nghĩa với thời gian dành cho những người làm hoa ngày càng ngắn lại. Trong các vườn ươm, những cây hoa nhỏ đang được chăm sóc từng ngày. Tại các đơn vị dịch vụ đô thị, kế hoạch tiếp nhận, chăm sóc, vận chuyển và đưa hoa vào từng vị trí đang được tính toán. Các chương trình, tiểu cảnh cũng từng bước được hoàn thiện.

Du khách tham quan Festival Hoa Đà Lạt 2024 (Ảnh tư liệu)

Khi những cánh hoa đồng loạt khoe sắc, Đà Lạt sẽ được phủ thêm những gam màu rực rỡ, tạo nên những điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách.

Từ những vườn ươm hôm nay đến những tuyến phố, quảng trường và không gian hoa trong ngày hội, mỗi chậu hoa không chỉ góp phần làm đẹp đô thị mà còn mang theo câu chuyện về bàn tay người trồng hoa, về ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng và sức sống của một thương hiệu đã trở thành một phần không thể thiếu của Festival Hoa Đà Lạt.