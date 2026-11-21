Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự buổi gặp mặt

Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi gặp mặt

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự buổi gặp mặt

Dự chương trình có các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo tỉnh; các vị ĐBQH; đại diện các sở, ngành; sinh viên tham dự đang học tập tại 22 học viện, trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các bạn sinh viên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương những nỗ lực, thành tích học tập và rèn luyện của sinh viên quê hương đang học tập tại Hà Nội. Việc tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi gặp mặt là dịp để tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải, với nhiều tiềm năng về rừng, biển, khoáng sản và bản sắc văn hóa.

Cùng với cơ hội phát triển, tỉnh phải giải quyết những yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Vì vậy, Lâm Đồng cần đội ngũ nhân lực có chuyên môn vững, biết ứng dụng khoa học, công nghệ, có đạo đức và trách nhiệm với công việc.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng trong đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học và doanh nhân đóng góp cho tỉnh những năm tới sẽ có nhiều sinh viên tham dự buổi gặp mặt hôm nay.

Về hỗ trợ sinh viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Ban Liên lạc sinh viên Lâm Đồng tại Hà Nội duy trì hoạt động tư vấn nghề nghiệp, kết nối thực tập, việc làm; hỗ trợ tham quan, học tập thực tế; tổ chức các cuộc thi và chương trình học bổng.

Các đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà sinh viên

Tỉnh Lâm Đồng luôn chào đón sinh viên trở về làm việc sau khi tốt nghiệp trong những lĩnh vực phù hợp với năng lực. Với những em lựa chọn làm việc ở nơi khác, đồng chí mong các em tiếp tục giữ liên hệ với quê hương, chia sẻ tri thức và sáng kiến chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của Lâm Đồng.

Các đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các bạn sinh viên

Thay mặt sinh viên phát biểu tại chương trình, sinh viên Nguyễn Ngô Thu Vân, Học viện Hành chính và Quản trị công bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Thu Vân cho biết, sinh viên Lâm Đồng tại Hà Nội, dù học tập ở những ngành nghề khác nhau, đều mong được đóng góp cho quê hương.

Sinh viên Nguyễn Ngô Thu Vân phát biểu cảm ơn tại buổi gặp mặt

Sinh viên Thu Vân đề xuất tăng cường kết nối sinh viên với địa phương, tạo thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và thông tin về nhu cầu nhân lực của tỉnh để sinh viên định hướng nghề nghiệp, trở về làm việc sau khi tốt nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà động viên các sinh viên tiêu biểu có thành tích trong học tập, rèn luyện.