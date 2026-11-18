Già làng K’Tiếu, Nghệ nhân Ưu tú, người có uy tín xã Bảo Thuận tích cực truyền dạy cồng chiêng, văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ

Những hạt nhân gắn kết cộng đồng

Ở xã Bảo Thuận, già làng K’Tiếu, Nghệ nhân Ưu tú, người có uy tín trong cộng đồng nhiều năm qua dành tâm huyết gìn giữ và truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Hơn 20 năm qua, ông vẫn miệt mài hướng dẫn từng nhịp chiêng, từng bài chiêng cho thanh thiếu niên trong và ngoài xã.

Những buổi chiều cuối tuần, căn nhà nhỏ của già làng K’Tiếu lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của ông, các bạn trẻ tập gõ từng nhịp, học cách cảm nhận tiết tấu và hiểu thêm ý nghĩa của những bài chiêng gắn với lễ hội, mùa màng, đời sống tinh thần của dân tộc Cơ Ho.

Bà con các dân tộc thiểu số Lâm Đồng đoàn kết, chung sức gìn giữ văn hóa dân tộc

Già làng K’Tiếu chia sẻ: "Tôi truyền dạy cồng chiêng và những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ Ho cho thế hệ trẻ, để các cháu hiểu, yêu và tiếp tục gìn giữ bản sắc của dân tộc mình. Tôi mong bà con luôn đoàn kết, gắn bó, cùng chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, không để những giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông bị mai một".

Niềm vui của chính quyền địa phương, quân và dân nơi biên cương Tổ quốc mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 tại xã Quảng Trực. (Ảnh: Ngô Đồng)

Ở thôn Vĩnh Hanh, xã Liên Hương, bà Lưu Thị Bệ được đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni tin tưởng bởi sự gần gũi, công tâm và trách nhiệm. Nhiều năm đảm nhiệm vai trò người có uy tín, Tổ trưởng Tổ hòa giải, bà đã kiên trì kết nối, tháo gỡ những mâu thuẫn trong cộng đồng bằng sự thấu tình, đạt lý.

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt chung tay làm đẹp cảnh quan nông thôn

Không chỉ hòa giải, bà còn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật; vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc dân tộc. Bằng sự tận tâm và những việc làm thiết thực, bà Lưu Thị Bệ trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư.

Ông Đa Cát Tư (ở giữa), già làng, người có uy tín ở xã Đam Rông 4 hiến đất làm đường, tích cực vận động bà con tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Đường vào thôn Đạ Nhinh 1, xã Đam Rông 4 hôm nay rộng rãi, phẳng phiu, khác với con đường đất trơn trượt mỗi mùa mưa trước đây. Để có được tuyến đường ấy, bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước là sự chung sức của người dân. Trong đó, gia đình ông Đa Cát Tư, già làng, người có uy tín trong cộng đồng tự nguyện hiến 420 m² đất làm đường giao thông nông thôn. Ông còn hiến đất rẫy của gia đình để hỗ trợ người dân định canh, định cư, ổn định cuộc sống.

Người dân xã Cát Tiên 3 treo cờ, chỉnh trang nhà cửa chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Từ sự vận động của ông, Ban Công tác Mặt trận địa phương, bà con trong thôn, xã tích cực hiến đất, ủng hộ ngày công góp phần xây dựng các công trình của địa phương như: nhà văn hóa thôn, đập thủy lợi và các tuyến đường tại Đạ Nhinh 1, Đạ Nhinh 2. Từ việc làm gương của những người có uy tín như ông, sự đồng thuận trong cộng đồng được củng cố, người dân thêm gắn bó và chủ động chung tay xây dựng quê hương.

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tuy Đức tổ chức chương trình kết nghĩa với bon Đắk R’tíh và bon Bu Dơng nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn kết để cùng phát triển

Tinh thần đoàn kết, đồng hành ấy tiếp tục được thể hiện qua chương trình kết nghĩa giữa các đơn vị với các thôn, bon, buôn. Mới đây, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tuy Đức đã tổ chức chương trình kết nghĩa với bon Đắk R’tíh và bon Bu Dơng, giai đoạn 2026 - 2031.

2 bon Đắk R’tíh và Bu Dơng hiện có 822 hộ với 3.374 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn không ít khó khăn. Chương trình kết nghĩa không chỉ tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị với bon mà còn hướng đến hỗ trợ người dân cải thiện đời sống.

Xã biên giới Tuy Đức treo cờ, chỉnh trang đường làng ngõ xóm chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức Điểu Đông cho biết, việc tăng cường kết nghĩa, kết nối giữa các thôn, bon góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Thông qua chương trình, các chi bộ, cơ quan, đơn vị có điều kiện đồng hành, hỗ trợ cơ sở bằng những việc làm cụ thể cùng người dân tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng bon ngày càng ấm no, văn minh.

Nhiều đảng viên người Chăm, xã Hàm Thuận Bắc trở thành nòng cốt trong phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa truyền thống. (Ảnh: Long Thiệu)

Phát huy vai trò trung tâm trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động gắn với lợi ích thiết thực của cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ mô hình sinh kế năm 2026 cho các hộ nghèo tại xã Phúc Thọ Lâm Hà

Với 44 tổ chức thành viên, 2.787 Ban Công tác Mặt trận và hơn 20.860 thành viên ở cơ sở, Mặt trận đã trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, đồng thời, khơi dậy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm chung sức xây dựng quê hương.

Trong 10 tháng năm 2026, Nhân dân toàn tỉnh đã hiến hơn 224.000 m² đất, đóng góp hơn 46.000 ngày công, góp phần nâng cấp gần 230 km đường giao thông; cùng tham gia thực hiện 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ trái qua) thăm hỏi bà con trên địa bàn xã Đam Rông 2

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn chú trọng chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giai đoạn 2024 - 2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được hơn 138 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 1.043 căn, sửa chữa 651 căn nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế cho 1.659 hộ nghèo. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 5.691 căn, với kinh phí hơn 324 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc (thứ 2 từ trái qua) và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Nô Ngô Xuân Hà trò chuyện thân mật cùng bà con dân tộc Dao đỏ thôn Đắk Lưu, xã Krông Nô trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 11/11. (Ảnh: Thụy Dương - Văn Thắng)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc khẳng định, tại Lâm Đồng, công tác dân vận và công tác Mặt trận luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Cùng với quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác dân vận và công tác Mặt trận cũng không ngừng đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đặc biệt, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin và mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển.