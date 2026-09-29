Lâm Đồng gắn hỗ trợ nhân đạo với phát triển kinh tế tập thể

Quang cảnh buổi lễ

Theo chương trình, hai đơn vị sẽ phối hợp khảo sát nhu cầu, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn phục hồi sinh kế, tạo việc làm và nâng cao khả năng tự chủ. Trong đó, hoạt động hỗ trợ từng bước chuyển từ cứu trợ ngắn hạn sang phòng ngừa, phục hồi năng lực và phát triển sinh kế bền vững.

Các đại biểu tham dự

Hai bên cũng sẽ hỗ trợ người dân tham gia, thành lập hợp tác xã; tập huấn về tổ chức sản xuất, quản lý, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, thương mại điện tử và kết nối thị trường. Các mô hình sinh kế gắn với hợp tác xã sẽ được thí điểm, đánh giá và nhân rộng khi phát huy hiệu quả.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031

Chương trình còn gắn hoạt động hỗ trợ sinh kế với phòng ngừa, ứng phó thiên tai, khôi phục sản xuất và các hoạt động nhân đạo như “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống và tăng khả năng tự chủ cho người dân.

Chương trình ký kết tạo cơ sở để hai đơn vị phát huy thế mạnh, kết nối nguồn lực nhân đạo với các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hướng đến phát triển cộng đồng bền vững.