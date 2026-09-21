Lâm Đồng: Gắn công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị do bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang.

Hướng mạnh về cơ sở, sát cánh cùng người dân

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, công tác dân vận tại Lâm Đồng đã được triển khai chủ động, thiết thực và hướng mạnh về cơ sở.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổng hợp, phản ánh 3.121 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; tổ chức 356 cuộc giám sát, 49 hội nghị phản biện xã hội và 111 diễn đàn “Tháng nghe dân nói”. Đặc biệt, toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công 74 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nội dung trọng tâm xoay quanh các vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, tháo gỡ điểm nghẽn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và tái định cư tại các dự án trọng điểm.

Song song đó, các phong trào thi đua yêu nước, dân vận tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng. Toàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp trực tiếp hơn 70 tỷ đồng, hiến 38.070 m² đất và đóng góp 14.309 ngày công lao động.

Công tác chăm lo an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh tiếp nhận hơn 25,4 tỷ đồng trong kỳ; kết hợp cùng nguồn chuyển nguồn năm 2025, tỉnh đã phân bổ 49,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 504 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn.

Nắm chắc tình hình, xử lý vấn đề ngay từ cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác dân vận trong thời gian qua.

Triển khai nhiệm vụ quý IV, bà Phạm Thị Phúc đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là chủ động nắm chắc dư luận xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, việc làm và an sinh xã hội để kịp thời tham mưu, xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, ưu tiên chăm lo cho người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm giải quyết những điểm nghẽn phức tạp ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự, tạo tiền đề chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết năm 2026 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.