Lâm Đồng: Gắn biển nhận diện xe đạp điện, nâng cao ý thức giao thông cho học sinh

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Đinh Trang Thượng đã phối hợp với Trường Tiểu học - Trung học cơ sở (TH-THCS) Tân Thượng triển khai mô hình dân vận khéo "Mỗi xe một tên - Mỗi học sinh một ý thức", nhằm tăng cường quản lý phương tiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường.

Đại diện nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Đinh Trang Thượng tại lễ ra mắt mô hình dân vận khéo "Mỗi xe một tên - Mỗi học sinh một ý thức". (Ảnh:CALĐ)

Đinh Trang Thượng là địa bàn vùng sâu, có địa hình đồi dốc, nhiều tuyến đường đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Tại Trường TH-THCS Tân Thượng, hơn 65% học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhiều em sử dụng xe đạp điện làm phương tiện đến trường hằng ngày.

Trong khi đó, điều kiện đường sá và nhận thức về an toàn giao thông của một bộ phận học sinh còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình di chuyển.

Xuất phát từ thực tế này, nhà trường triển khai mô hình "Mỗi xe một tên - Mỗi học sinh một ý thức" với cách làm đơn giản, dễ thực hiện. Theo đó, mỗi xe đạp điện của học sinh được gắn biển nhận diện ghi rõ họ tên, lớp học ở cả phía trước và phía sau phương tiện.

Bên cạnh việc gắn biển nhận diện, nhà trường còn bố trí khu vực để xe theo từng lớp, giúp học sinh sắp xếp phương tiện ngăn nắp, thuận tiện cho công tác quản lý, kiểm tra.

Xe đạp điện của học sinh Trường TH-THCS Tân Thượng được gắn biển nhận diện ghi rõ họ tên, lớp học và sắp xếp ngay ngắn trong khuôn viên trường. (Ảnh: CALĐ)

Điểm đáng chú ý của mô hình là thông qua việc nhận diện phương tiện, mỗi học sinh được nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Việc gắn tên, lớp trên xe cũng giúp nhà trường và lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong việc nhận diện, nhắc nhở học sinh khi phát hiện hành vi vi phạm.

Cùng với đó, học sinh được nhắc nhở chấp hành các quy định về an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không phóng nhanh, vượt ẩu, không đi hàng ngang hoặc thực hiện các hành vi gây mất an toàn khi điều khiển phương tiện.

Mô hình còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và Công an xã Đinh Trang Thượng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh sử dụng phương tiện đến trường.

Thông qua cách làm này, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông học đường không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền mà còn được cụ thể hóa bằng những biện pháp quản lý trực tiếp, gắn với trách nhiệm của từng học sinh.

Mô hình "Mỗi xe một tên - Mỗi học sinh một ý thức" là giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh vùng sâu, vùng xa.