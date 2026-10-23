Lâm Đồng: Gần 2.500 học sinh được tuyên truyền về pháp luật, kỹ năng giao thông an toàn

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hàm Liêm và Trường THCS Hàm Liêm tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 1.842 học sinh và 87 giáo viên nhà trường.

Học sinh được hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn thông qua thiết bị mô phỏng tại chương trình tuyên truyền. (Ảnh: CALĐ).

Tại chương trình, cán bộ công an phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về giao thông đường bộ; hướng dẫn học sinh nhận biết biển báo, chấp hành tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường và sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Đặc biệt, lực lượng chức năng lưu ý quy định không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định. Học sinh cũng được hướng dẫn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, nhận diện và phòng tránh những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Dịp này, ban tổ chức trao 1.842 tờ rơi tuyên truyền, 30 mũ bảo hiểm và 10 túi xách đựng sách vở cho học sinh.

Cùng với hoạt động trên, 45 giáo viên Trường THCS Hàm Chính tham gia đánh giá kiến thức về an toàn giao thông thông qua mã QR của Cục Cảnh sát giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Tại xã Hàm Tân, công an xã phối hợp với Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự và an toàn giao thông cho gần 600 học sinh cùng cán bộ, giáo viên và phụ huynh nhà trường.

Đại diện Công an xã Hàm Tân và Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. (Ảnh: CALĐ).

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, hướng dẫn các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa hành vi vi phạm và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Trong lĩnh vực giao thông, lực lượng công an hướng dẫn học sinh chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường và nhận diện các nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, nhắc nhở phụ huynh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em khi đưa đón bằng các phương tiện thuộc diện bắt buộc đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 10 mũ bảo hiểm cho học sinh và phát hơn 595 tờ rơi tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua các hoạt động tại hai trường học, lực lượng công an và ngành giáo dục địa phương hướng đến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, giáo viên và phụ huynh; từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi học đường.