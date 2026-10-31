Lâm Đồng: Gần 100 rùa biển mới nở bơi ra biển
Ngày 31/10, Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) thông tin, một ổ trứng rùa biển đã nở gần 100 con.
Theo đó, rạng sáng cùng ngày, nhân viên phát hiện một ổ trứng có dấu hiệu sụt xuống, báo hiệu rùa sắp nở.
Đến 6 giờ cùng ngày, 92 trứng nở thành công. Khi ổ trứng nở xong, những con rùa này đã bơi ra biển.
Đây là ổ trứng 101 do con rùa bơi lên Khu bảo tồn đẻ vào ngày 12/9.
Sau 49 ngày ấp trứng, rùa con đã nở với tỷ lệ 90%. Hằng năm, Khu bảo tồn biển Hòn Cau có rùa biển đến đẻ trứng từ tháng 5 đến tháng 10.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lam-dong-gan-100-rua-bien-moi-no-boi-ra-bien-post999374.html