Lâm Đồng: Gần 100 rùa biển mới nở bơi ra biển

Gần 100 rùa con mới nở bơi ra biển. (Ảnh: Phi Phi)

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, nhân viên phát hiện một ổ trứng có dấu hiệu sụt xuống, báo hiệu rùa sắp nở.

Đến 6 giờ cùng ngày, 92 trứng nở thành công. Khi ổ trứng nở xong, những con rùa này đã bơi ra biển.

Khoảnh khắc rùa con bơi ra biển. (Clip: Phi Phi)

Đây là ổ trứng 101 do con rùa bơi lên Khu bảo tồn đẻ vào ngày 12/9.

Sau 49 ngày ấp trứng, rùa con đã nở với tỷ lệ 90%. Hằng năm, Khu bảo tồn biển Hòn Cau có rùa biển đến đẻ trứng từ tháng 5 đến tháng 10.