Khoa học

Lâm Đồng: Gần 100 rùa biển mới nở bơi ra biển

Ngày 31/10, Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) thông tin, một ổ trứng rùa biển đã nở gần 100 con.

Báo Nhân Dân
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Gần 100 rùa con mới nở bơi ra biển. (Ảnh: Phi Phi)

Gần 100 rùa con mới nở bơi ra biển. (Ảnh: Phi Phi)

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, nhân viên phát hiện một ổ trứng có dấu hiệu sụt xuống, báo hiệu rùa sắp nở.

Đến 6 giờ cùng ngày, 92 trứng nở thành công. Khi ổ trứng nở xong, những con rùa này đã bơi ra biển.

Khoảnh khắc rùa con bơi ra biển. (Clip: Phi Phi)

Đây là ổ trứng 101 do con rùa bơi lên Khu bảo tồn đẻ vào ngày 12/9.

Sau 49 ngày ấp trứng, rùa con đã nở với tỷ lệ 90%. Hằng năm, Khu bảo tồn biển Hòn Cau có rùa biển đến đẻ trứng từ tháng 5 đến tháng 10.

THANH HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lam-dong-gan-100-rua-bien-moi-no-boi-ra-bien-post999374.html