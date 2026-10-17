Lâm Đồng: Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 sẽ diễn ra vào giữa tháng 11

Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-15.11 tại Đà

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026.

Theo đó, sự kiện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13-15.11 tại các phường trung tâm Đà Lạt với chuỗi các hoạt động âm nhạc nhằm hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (23.11), Đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, con người, cảnh quan và du lịch địa phương cũng như góp phần phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO của Đà Lạt.

Theo kế hoạch các hoạt động chính của Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, Nhà hát Dalat Opera House, Bảo tàng Lâm Đồng (phường Xuân Hương – Đà Lạt) và một số không gian công cộng, thiết chế văn hóa, điểm du lịch phù hợp trên địa bàn khu vực Đà Lạt.

Nhiều hoạt động về âm nhạc, nghệ thuật sẽ diễn ra trong dịp này

Mở đầu chuỗi sự kiện vào ngày 13.11 sẽ diễn ra chương trình hội thảo khoa học với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”, dự kiến quy tụ khoảng 150-200 đại biểu, gồm đại diện UNESCO, các thành phố thuộc Mạng lưới Thành phố sáng tạo UNESCO, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Cùng ngày, vào lúc 19 giờ 30, chương trình trình diễn, giới thiệu các tác phẩm nhạc kịch sẽ diễn ra tại Nhà hát Dalat Opera House.

Điểm nhấn của Festival là Chương trình Âm nhạc quốc tế Lang Biang, diễn ra lúc 19 giờ ngày 14.11 tại Quảng trường Lâm Viên. Chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp bản sắc văn hóa Lâm Đồng, Tây Nguyên với âm nhạc đương đại và âm nhạc quốc tế, có sự tham gia của nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và nước ngoài.

Các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương cũng sẽ được giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế trong dịp này

Đặc biệt, công nghệ Mapping 3D và Hologram sẽ được ứng dụng nhằm tạo hiệu ứng thị giác, tăng sức hấp dẫn cho chương trình. Người dân và du khách sẽ được tham dự miễn phí.

Tiếp đến, trong ngày 15.11, Festival tiếp tục với chương trình sân khấu thực cảnh tái hiện Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Cam Ly - Đà Lạt). Hoạt động kết hợp văn hóa dân gian, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu thực cảnh, tái hiện hành trình từ truyền thuyết đến di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cũng trong ngày này, vào lúc 17 giờ, chương trình giao lưu giữa các ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, tạo không gian kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa các quốc gia.

Chuỗi hoạt động còn nhằm củng cố và phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO của Đà Lạt

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, từ ngày 13 đến 15.11, Bảo tàng Lâm Đồng cũng sẽ tổ chức không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống, giới thiệu và trình diễn các nhạc cụ, thực hành âm nhạc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Hoạt động kết hợp trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc với các chương trình giáo dục, trải nghiệm dành cho Nhân dân và du khách, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản âm nhạc truyền thống.

Theo Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 là hoạt động trọng điểm nhằm thực hiện các cam kết khi tham gia Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc. Thông qua sự kiện, tỉnh Lâm Đồng hướng đến tăng cường giao lưu, kết nối quốc tế, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm âm nhạc mới trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa truyền thống, từng bước hình thành sản phẩm du lịch âm nhạc đặc trưng.

Việc tổ chức Festival cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Đà Lạt - Lâm Đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.