Lâm Đồng duy trì sản lượng, nâng hiệu quả khai thác hải sản

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Lâm Đồng lại vươn khơi.

Cùng với giữ ổn định sản lượng, Lâm Đồng tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhằm thực hiện các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản khai thác toàn tỉnh ước đạt hơn 196.530 tấn (đạt 75,8% kế hoạch năm), tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, sản lượng khai thác biển đạt khoảng 195.600 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn lợi thủy sản xuất hiện khá trong vụ cá Nam giúp nhiều nghề khai thác đạt hiệu quả. Trong đó, các nghề lưới vây, lưới rê, câu mực cùng một số nghề như mành, lưới chụp, vây rút chì, rê ven bờ, lặn hoạt động tương đối hiệu quả.

Ghi nhận tại các địa phương ven biển, dù đang trong thời điểm cuối vụ cá Nam nhưng nguồn lợi một số loại cá nổi như: cá nục, cá sòng, cá bạc má, cá ngừ, cá ngân, cá thu và mực xuất hiện nhiều, giúp nhiều chuyến biển đạt sản lượng tương đối cao.

Ngư dân Lâm Đồng bốc dỡ hải sản từ những hầm lạnh trên tàu lên bờ.

Theo ngư dân địa phương, ngư trường khai thác chủ yếu tập trung tại vùng biển ven bờ, vùng lộng của tỉnh và một số khu vực như phía Nam đặc khu Phú Quý, Côn Sơn, quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-1… Dù một số chuyến biển chịu ảnh hưởng của gió khiến năng suất giảm nhưng khi gặp các luồng cá nục, cá bạc má, hiệu quả chuyến biển được cải thiện, tạo thêm động lực cho ngư dân bám biển.

Ngư dân Nguyễn Văn Tám, phường Tiến Thành cho biết: Vụ cá Nam thường kéo dài 6 tháng (từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 9 âm lịch hằng năm). Đây cũng là mùa khai thác quan trọng trong năm. Từ đầu vụ đến nay, tàu gặp các luồng cá nổi như cá nục, cá sòng, cá ngừ, giúp sản lượng đạt khá, bảo đảm chi phí chuyến biển, thu nhập của bạn thuyền vẫn được duy trì và có lãi để tiếp tục vươn khơi.

Ngư dân cập cảng Phan Thiết, phường Phan Thiết (Lâm Đồng), bốc dỡ hải sản sau chuyến biển.

Ngư dân Phạm Văn Hòa, phường Phú Thủy chia sẻ: "Cuối vụ rồi nhưng cá nổi vẫn còn nhiều. Tranh thủ lúc biển êm, bà con chúng tôi lại chuẩn bị ngư cụ, nhiên liệu để ra khơi. Biển đang được mùa thì cố gắng đi thêm chuyến, kiếm thêm thu nhập để có khoản trang trải trong những tháng mưa bão, biển động".

Cùng với duy trì sản xuất, Lâm Đồng xác định kiểm soát hoạt động khai thác, quản lý đội tàu và thực hiện nghiêm các quy định chống IUU là yêu cầu xuyên suốt nhằm hướng tới nghề cá có trách nhiệm, bền vững.

Tại cảng cá Phan Thiết, phường Phan Thiết (Lâm Đồng), hải sản được sơ chế, giữ lạnh và phân phối đi các chợ tiêu thụ.

Tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng có 8.163 tàu cá đang hoạt động. Đến nay 100% tàu đã được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia VNFishbase. Trong đó, gần 98% tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Tỉnh cũng xác định 657 tàu nguy cơ cao vi phạm IUU và 891 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động để theo dõi, quản lý, không cho xuất bến khi chưa bảo đảm quy định.

Công tác kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến được thực hiện chặt chẽ. Hoạt động giám sát được duy trì 24/24 giờ, qua đó kịp thời cảnh báo các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc có dấu hiệu vượt ranh giới khai thác.

Tại các cảng cá, việc thống kê, giám sát sản lượng, xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản được thực hiện theo quy định. Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) được đưa vào sử dụng, góp phần số hóa quá trình quản lý và tạo thuận lợi cho việc kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu.

Hải sản sau khi bốc dỡ được các vựa cá thu mua, phân loại.

Công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai tại nhiều địa bàn ven biển, tập trung vào các quy định về vùng biển khai thác, nghề và ngư cụ được phép sử dụng, duy trì kết nối VMS, ghi nhật ký khai thác và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Việc nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân được xem là một trong những yếu tố quan trọng để các biện pháp quản lý phát huy hiệu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập bến, nhất là các phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động và nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng eCDT, nhật ký điện tử và hoàn thiện dữ liệu đội tàu. Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp rà soát những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhất là các trường hợp vi phạm liên quan đến mất kết nối VMS; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, sản lượng và nguồn gốc thủy sản.