Lâm Đồng: Đường tránh Bảo Lộc nối lại nhịp thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028

Theo ghi nhận của phóng viên, tiếng máy móc đã vang lên trở lại trên công trường tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc sau gần 5 năm gián đoạn. Các đơn vị đang triển khai thi công những hạng mục còn lại, hướng tới hoàn thiện tuyến đường dài 15,58km vào tháng 3/2028.

Tại Km7+820, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công hệ thống cọc khoan nhồi để xây dựng cầu cạn mới.

Tại công trường, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công các hạng mục theo kế hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công nhân khẩn trương triển khai công việc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình.

Tuyến tránh có điểm đầu giao quốc lộ 20 tại Km113+680, thuộc phường 3 Bảo Lộc; điểm cuối giao quốc lộ 20 tại Km128+800, thuộc phường B’Lao. Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h.

Dự án được khởi công năm 2017, nhưng phải tạm dừng từ tháng 10/2020 do thiếu vốn. Khi dừng thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 70%.

Gần 5 năm dang dở khiến một số hạng mục xuống cấp, hư hỏng; nhiều vị trí xuất hiện sụt lún, sạt lở, ảnh hưởng việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công nhân đang thi công cầu cạn mới tại Km7+820 dài 144m, rộng 12m, gồm 4 nhịp, mỗi nhịp dài 33m. Đồng thời, các nhà thầu tiến hành sửa chữa, hoàn thiện các cầu hiện hữu và bổ sung hệ thống thoát nước, gia cố mái taluy, công trình an toàn giao thông.

Ở đoạn tuyến dài khoảng 6km do Công ty TNHH Nam Phan đảm nhận, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt. Theo cán bộ kỹ thuật Lê Ngọc Hải, tại các vị trí hư hỏng, nhà thầu cắt bỏ phần mặt đường, bóc lớp nhựa rồi thảm lại hai lớp, hoàn thiện mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ông Nguyễn Ngọc Hơn, người dân sống ven tuyến đường tránh cho biết, hiện đã gắn bó với khu vực này 42 năm. Ông mong dự án được đẩy nhanh, sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án hoàn thiện tuyến tránh Bảo Lộc được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đầu tư ngày 16/4/2026, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Công trình được khởi công trở lại đầu tháng 10/2026, thời gian thi công 540 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, dự án hoàn thiện tuyến tránh Bảo Lộc khi hoàn thành góp phần phân luồng phương tiện, giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 20 qua khu vực Bảo Lộc, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, giao thương của địa phương. Chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Video: Đường tránh Bảo Lộc nối lại nhịp thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028.