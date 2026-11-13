Lâm Đồng: Đường hư, vỉa hè bong tróc, cỏ dại phủ kín tại đô thị Gia Nghĩa
Tại khu vực đô thị Gia Nghĩa, phía Tây tỉnh Lâm Đồng, nhiều tuyến đường, công trình hạ tầng và khu vực công cộng đang xuống cấp, hư hỏng nhưng chậm được duy tu, sửa chữa.
Tình trạng cỏ dại mọc um tùm, vỉa hè và đường lát đá, gạch bong tróc, rễ cây trồi lên mặt đường, bùn đất và rác thải chưa được thu gom tại nhiều khu vực không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lam-dong-duong-hu-via-he-bong-troc-co-dai-phu-kin-tai-do-thi-gia-nghia/444208.html