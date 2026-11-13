Lâm Đồng: Đường hư, vỉa hè bong tróc, cỏ dại phủ kín tại đô thị Gia Nghĩa

Tình trạng cỏ dại mọc um tùm, vỉa hè và đường lát đá, gạch bong tróc, rễ cây trồi lên mặt đường, bùn đất và rác thải chưa được thu gom tại nhiều khu vực không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Một vị trí trên đường Phan Đăng Lưu (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Bùn đất tràn xuống tuyến đường khu vực bờ Đông (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) sau các đợt mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Cỏ dại mọc um tùm tại dải phân cách đường N’Trang Lơng (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Lớp đá lát trên tuyến đường ven hồ Trung tâm, khu vực bờ Tây (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) bị bong tróc, hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Rác thải tập kết trên đường 3/2, phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Hàng loạt chậu hoa trang trí trên cầu Đắk Nông, gần Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), bị héo úa, chưa được thay thế. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN