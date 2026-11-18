Cửa khẩu Đắk Peur (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) là một trong hai cửa khẩu chính được quy hoạch nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, mở ra tiềm năng tăng cường kết nối và giao thương khu vực biên giới

Dù có hai cửa khẩu chính được quy hoạch nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, hoạt động vận tải liên vận đường bộ quốc tế tại Lâm Đồng hiện mới dừng ở phạm vi phi thương mại, chưa có hoạt động vận tải thương mại. Trước thực tế này, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nghiên cứu quy định, khảo sát nhu cầu và thị trường nhằm mở rộng kết nối hàng hóa, hành khách giữa địa phương với các nước.

Theo Sở Xây dựng, để thực hiện các hiệp định, bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam với các nước ASEAN, các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) và các quốc gia có chung đường biên giới, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ và Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định này. Trong đó, hoạt động vận tải đường bộ quốc tế được quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức vận tải giữa Việt Nam với các nước liên quan.

Đối với Lâm Đồng, hiện có hai cửa khẩu chính được quy hoạch nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu Bu Prăng tại xã Quảng Trực và cửa khẩu Đắk Peur tại xã Thuận An. Tuy nhiên, theo rà soát của Sở Xây dựng, đến nay chỉ có cửa khẩu Bu Prăng được phép thực hiện hoạt động vận tải liên vận quốc tế.

Đáng chú ý, hoạt động vận tải liên vận đường bộ quốc tế của tỉnh hiện mới có các chuyến đi với mục đích phi thương mại của tổ chức, cá nhân; chưa phát sinh hoạt động vận tải thương mại. Thực trạng này được Sở Xây dựng đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng phát triển vận tải đường bộ quốc tế của địa phương.

Việc chưa hình thành hoạt động vận tải thương mại cũng đồng nghĩa dư địa kết nối hàng hóa, hành khách qua biên giới vẫn chưa được khai thác. Trong khi đó, vận tải đường bộ quốc tế không chỉ là hoạt động đưa phương tiện qua cửa khẩu, mà còn có thể mở rộng khả năng lưu thông hàng hóa, kết nối các thị trường và tạo thêm lựa chọn đi lại cho hành khách giữa Lâm Đồng với các nước trong khu vực.

Với lợi thế có các cửa khẩu kết nối khu vực biên giới, việc nghiên cứu phát triển loại hình vận tải này có ý nghĩa đối với định hướng mở rộng giao thương của tỉnh. Nếu được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định liên quan, hoạt động vận tải thương mại quốc tế có thể góp phần hỗ trợ lưu thông hàng hóa, giảm bớt những hạn chế trong kết nối vận chuyển và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thị trường ngoài nước.

Tuy nhiên, tiềm năng chỉ có thể chuyển hóa thành hoạt động thực tế khi có nhu cầu vận chuyển đủ lớn, thị trường phù hợp và doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Việc một cửa khẩu được quy hoạch nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế cũng không đồng nghĩa cửa khẩu đó đương nhiên được phép tổ chức vận tải liên vận quốc tế. Thực tế cửa khẩu Bu Prăng hiện được phép thực hiện hoạt động này, trong khi cửa khẩu Đắk Peur chưa được Sở Xây dựng xác định là điểm được phép tổ chức vận tải liên vận quốc tế.

Để từng bước phát triển hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ quốc tế giữa Lâm Đồng với các nước, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị vận tải nghiên cứu những quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP và Nghị định số 218/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với việc tìm hiểu hành lang pháp lý, các doanh nghiệp được đề nghị khảo sát nhu cầu vận chuyển và thị trường trong tỉnh cũng như tại các nước có liên quan. Đây là cơ sở để đánh giá khả năng tổ chức hoạt động vận tải, lựa chọn hướng kết nối phù hợp và xác định cơ hội kinh doanh trước khi triển khai.

Yêu cầu này cho thấy việc phát triển vận tải đường bộ quốc tế không chỉ phụ thuộc vào điều kiện tại cửa khẩu hay quy định về phương tiện, mà còn cần sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn hàng, xác định nhu cầu đi lại và xây dựng phương án khai thác thị trường. Nếu thiếu khảo sát thực tế, việc mở rộng hoạt động có thể khó đạt hiệu quả kinh doanh và chưa phát huy được lợi thế kết nối của địa phương.

Trong bối cảnh hoạt động vận tải thương mại quốc tế tại Lâm Đồng chưa hình thành, việc Sở Xây dựng khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát thị trường là bước khởi đầu cần thiết. Kết quả khảo sát sẽ góp phần làm rõ nhu cầu thực tế, qua đó tạo cơ sở để các đơn vị vận tải cân nhắc phương án tham gia, đồng thời giúp địa phương có thêm thông tin trong định hướng phát triển kết nối giao thông và giao thương qua biên giới.

Việc phát triển vận tải đường bộ quốc tế vì thế không nên chỉ dừng ở mục tiêu mở thêm hoạt động vận chuyển qua cửa khẩu, mà cần được nhìn nhận trong mối liên kết với định hướng phát triển kinh tế, thương mại và logistics của Lâm Đồng. Khi các tuyến vận tải được hình thành trên cơ sở nhu cầu thực tế, doanh nghiệp có đủ năng lực khai thác và các điều kiện pháp lý được bảo đảm, lợi thế về vị trí cửa khẩu mới có thể chuyển hóa thành cơ hội lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và tăng cường giao thương với các nước trong khu vực.

Từ thực trạng hiện nay, bài toán đặt ra với Lâm Đồng không chỉ là có cửa khẩu được quy hoạch hay được phép tổ chức vận tải liên vận quốc tế, mà quan trọng hơn là hình thành được dòng hàng, dòng khách và phương thức kết nối ổn định. Đây cũng là cơ sở để địa phương từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng vận tải xuyên biên giới, tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế khu vực biên giới./.