Lâm Đồng đứng thứ 12/34 tỉnh, thành về sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp nghe báo cáo kết quả sắp xếp tài sản dôi dư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án ngoài ngân sách

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài chính thông tin, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 đang được các ngành, địa phương tăng tốc giai đoạn cuối năm. Một trong những nhiệm vụ được Lâm Đồng thực hiện khá hiệu quả là xử lý, sắp xếp tài sản, nhà đất dôi dư sau sắp xếp.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham dự cuộc họp

Đến nay, Lâm Đồng đã hoàn thành xử lý triệt để 983 trong tổng số 1.255 tài sản dôi dư, đạt gần 80% kế hoạch, cao hơn mức xử lý bình quân chung cả nước. Với kết quả này, Lâm Đồng đứng thứ 12/34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Trong đó, có 806 cơ sở đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng; 177 cơ sở hoàn thành cho thuê.

Công tác tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng đạt được nhiều kết quả. Đến nay, Lâm Đồng có 286/365 dự án khó khăn, vướng mắc cần xử lý, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 24.000 ha và tổng vốn đầu tư 212.000 tỷ đồng.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026 và dự kiến chỉ tiêu năm 2027. Theo dự kiến, trong năm 2026, Lâm Đồng có 13/19 chỉ tiêu chủ yếu vượt và đạt kế hoạch; 6/19 chỉ tiêu dự kiến khó đạt đang được địa phương quyết tâm thực hiện.

Với phương châm tranh thủ từng giờ, làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, Lâm Đồng đang dồn sức cho các lĩnh vực như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước. Việc đưa các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được tháo gỡ đi vào hoạt động, tăng cường kích cầu du lịch, dịch vụ… cũng được tỉnh quyết tâm thực hiện.

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Trong năm 2027, Lâm Đồng được giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP tăng 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng/người/năm. Số lượt khách du lịch phục vụ 29,6 triệu lượt. Thu ngân sách nhà nước tăng 16% so với kết quả thực hiện năm 2026. Toàn tỉnh tăng 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đến thời điểm này, cả hệ thống chính trị của Lâm Đồng đã vào cuộc rất quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tất cả luôn sát cánh, động viên, chia sẻ để cùng nhau hành động. Điều đó được minh chứng qua kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian qua.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhìn nhận, trong quá trình thực hiện, có những chỉ tiêu thực hiện vượt xa kế hoạch. Bên cạnh đó, còn những chỉ tiêu cần phải phấn đấu và quyết tâm cao hơn trong thời gian còn lại của năm 2026.

Cùng với theo dõi tiến độ, các sở, ngành, đơn vị phải làm tốt, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Bởi kinh nghiệm trong thực tiễn đã minh chứng, ở lĩnh vực, địa bàn nào được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, ở nơi đó đạt kết quả rất tích cực. Đơn cử như công tác giải phóng mặt bằng trong đầu tư công. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhờ sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, mặt bằng tại nhiều địa bàn đã được bàn giao kịp thời cho chủ đầu tư, thậm chí, có những trường hợp đã kéo dài qua rất nhiều năm. Đến nay, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đứng thứ 26/34 tỉnh, thành. Điều này cho thấy một sự chuyển biến rất tích cực.

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, Lâm Đồng đang tranh thủ từng giờ để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu. Lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường làm việc với các xã, phường, địa phương để cùng bàn giải pháp hành động. Hơn lúc nào hết, lãnh đạo tỉnh rất cần sự chia sẻ, đồng hành đến từ các đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra.

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Đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, đơn vị quyết tâm, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trên các lĩnh vực. Các đơn vị nhận diện dư địa để bám sát, từ đó khai thác hiệu quả để góp vào tăng trưởng GRDP.

Đối với công tác sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án xử lý triệt để đối với từng cơ sở. Tất cả bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, tránh lãng phí tài sản nhà nước.

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Đối với tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao các đơn vị theo thẩm quyền của mình theo dõi từng dự án. Trường hợp sau khi tháo gỡ, nhà đầu tư không chịu thực hiện đúng cam kết phải xem xét đề nghị thu hồi ngay.